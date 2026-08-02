沙烏地致電盼美方冷靜 川普取消轟炸伊朗

美國總統川普似乎被沙烏地王儲薩勒曼說服，決定取消轟炸伊朗！川普2日在社群媒體宣布取消轟炸伊朗。美國前幾天原本已在中東發布撤僑訊息，引發中東國家擔心伊朗的轟炸反擊恐再次波及各國，沙烏地王儲薩勒曼也致電川普，呼籲別讓伊朗局勢升溫，讓川普再次大轉彎。

川普再次大轉彎

根據《英國廣播公司》報導，川普在社群平台宣布：「為了世界的未來利益，還有伊朗的生存和繁榮，我同意取消這次襲擊，前提是能夠迅速（與伊朗）達成協議」。

美國政府先前曾敦促中東各地（巴林、以色列、伊拉克、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國）的美國公民保持警惕，並做好在該地區局勢「升級」時撤離的準備，引發外界擔心美軍將再次大幅轟炸伊朗。

波灣國家盼美冷靜

《美聯社》提到，由於伊朗對美國的反擊主要是轟炸波灣國家的美軍基地，甚至是各國的關鍵能源設備（例如卡達的天然氣槽），因此中東各國都不希望衝突繼續升溫。沙烏地雖然與美國一同打擊伊朗在伊拉克扶持的民兵組織，但同時一直敦促美國和伊朗重返談判桌。

美伊雙方還是無法完全達成停戰協議，包括荷姆茲海峽的控制權，美國對伊朗的金融制裁、伊朗想要發展核能所需的濃縮鈾等議題都還是沒有達成共識，雙方仍持續僵持不下。

以哈停火有變數

另一邊，《阿拉伯周報》報導，川普近日雖宣布哈瑪斯將解除武裝，以色列將停止軍事行動、撤出加薩走廊，但以色列軍方以摧毀哈瑪斯武器庫為由，1日再次對加薩走廊發動空襲，但轟炸的卻是儲存藥品的倉庫，也引發哈瑪斯不滿，以哈停火同樣也陷入不確定性。

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