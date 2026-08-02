川普：美以同意暫緩攻擊伊朗 前提是迅速達成協議

美國總統川普今天表示，美國與以色列已同意暫緩對伊朗發動任何新攻擊，但前提是必須盡快達成結束這場持續數月衝突的協議。

法新社報導，川普揚言將「狠狠打擊」伊朗，且據報正評估發動新一輪大規模攻勢，甚至攻擊能源設施目標，使外界憂心戰事恐再度升溫。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，美國與以色列正計劃聯手發動攻擊，行動可能持續整個週末，可能目標包括煉油廠與發電廠。

川普今晚在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「美國已全副武裝、整裝待發，準備對抗伊朗伊斯蘭共和國，所展現的軍事威懾、實力與威力，將是二戰以來前所未見。」

但這名共和黨億萬富翁表示，目前將暫不發動打擊。

他說：「儘管如此，伊朗及其他中東國家剛剛要求我們暫緩任何攻擊。」

「基於這項要求，為了全世界未來的利益，同時也為了伊朗能成功昌盛地生存下去，我已同意取消攻擊，但前提是必須能夠迅速達成協議。」

川普表示，這項協議必須包括「立即、完整且全面開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），以及終結伊朗核威脅」。

他說：「以色列在此承諾上與我立場一致。大家開始行動，把事情辦成。」