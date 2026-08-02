紐時曝「伊朗下一盤大棋」！密謀4路進攻 逼川普付高代價

近期美伊緊張局勢復燃，約旦、沙烏地阿拉伯與埃及陸續遭伊朗及其代理勢力攻擊，顯示中東戰爭逐漸擴大。兩名伊朗伊斯蘭革命衛隊成員告訴紐約時報，這一連串循序漸進的攻擊其實是德黑蘭趁春季短暫停火時秘密制定，一旦美軍加強攻擊，便協同在黎巴嫩、葉門與伊拉克的區域代理勢力升高對美國盟友的攻勢，盡可能加重美國總統川普掀戰代價。

分析人士指出，伊朗動員代理勢力有多重原因，首要目標是限制區域石油出口，藉此在美國11月期中選舉前推高美國汽油價格，同時減少華府阿拉伯盟友的收入。中東事務專家奧斯托瓦（Afshon Ostovar）形容：「伊朗看見可乘之機，嗅到水中的血腥味，正乘勢進逼。」

紐時報導，革命衛隊負責海外行動及培植代理勢力的「聖城部隊」高層指揮官，曾與黎巴嫩民兵組織真主黨、葉門叛軍青年運動及伊拉克什葉派武裝團體指揮官舉行視訊會議，更直接深入當地合作，包括派員填補遭以色列重創的真主黨人力空缺，以及進駐伊拉克什葉派民兵基地執勤。

伊朗分析人士、區域民兵專家拉赫馬蒂（Mehdi Rahmati）受訪紐時表示：「我們正在下一盤宏大的西洋棋，這些民兵就是伊朗的棋子，必須在正確的時間與地點明智移動，才能發揮最大效果。」

分析人士指出，伊朗代理勢力的這些攻擊都經過拿捏，以免直接與美國或以色列軍隊對抗，招致對伊朗的猛烈報復。

伊朗首席談判代表的高級顧問穆哈瑪迪（Mahdi Mohammadi）更公開談及這項代理勢力策略，稱「衝突規則正在改寫」，中東各地正從不同方向開闢更多戰線，各方彼此協調、但獨立行動。

另一方面，分析人士指出，伊朗代理勢力並非單純受德黑蘭操控的傀儡，各自都有自身盤算，伊朗對其控制程度也不一。青年運動自主性最高，真主黨與伊朗協調最密切，伊拉克什葉派民兵則介於兩者之間。

近年真主黨遭以色列重創後，革命衛隊更直接介入組織重建與領導層，對真主黨的掌控加深；在伊拉克，德黑蘭則藉民兵牽制華府推動整編武裝團體。

儘管各民兵發動攻擊的理由不同，分析人士認為，它們對抗美國與以色列的目標一致，也都判斷川普及其阿拉伯盟友不願全面重啟戰爭，因此認為有機可乘。