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又喊卡！川普取消對伊朗攻擊 曝美伊談妥2框架條件

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普7月31日在新澤西機場。路透
美國總統川普7月31日在新澤西機場。路透

美國總統川普日前才放話美軍「上膛待發」，預告這個周末將痛擊伊朗直到德黑蘭投降為止。不過，川普在美東1日晚間喊卡攻擊行動，稱伊朗及中東多國要求美方收手，因為各方已就一項協議達成共識，包括立即開放荷莫茲海峽，以及終結伊朗核威脅。

川普在自家平台真實社群發文稱，美國已上膛待發，準備對伊朗發動自二戰以來前所未見的軍事行動。

但川普突然話鋒一轉寫道：「儘管如此，我們剛剛接獲伊朗以及其他中東國家的請求，希望我們暫緩任何攻擊。」他說：「因為各方已就一項協議的基本框架達成共識，當中或包括立即、全面且徹底開放荷莫茲海峽，並終結伊朗的核威脅。」

川普表示，基於這項請求，為了全世界未來的利益，同時也為了讓伊朗能成功、繁榮並繼續生存，「我已同意取消這次攻擊，但前提是能迅速達成協議」。

川普強調，「以色列也與我一同作出這項承諾」，各方將開始行動，把事情辦成。

川普7月31日曾放話痛擊伊朗，且華爾街日報引述美國官員稱，川普已下令對伊朗發動新一波空襲，最快這個周末展開且將持續數天，目標打到伊朗投降；還有美國與以色列也傳出策畫對伊朗能源基礎設施發動大規模空襲。

目前伊朗方面尚無任何回應。

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