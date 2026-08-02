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宛如好萊塢驚悚片！美國7州供水遭駭客攻擊 矛頭直指伊朗

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
明尼蘇達州普利茅斯市的一座水塔。美聯社
明尼蘇達州普利茅斯市的一座水塔。美聯社

紐約時報1日報導，美國至少七個州的供水系統遭到網路攻擊，越來越多跡象顯示伊朗是幕後黑手，且實際受害地區可能更廣。目前尚未發現水質遭竄改或影響飲用安全，但全美各地官員高度戒備，這些被駭系統通常用於監控及調整水質，包括化學藥劑處理濃度與水壓，部分單位因此被迫採人工操作。

專家表示，這類攻擊過去幾乎沒有先例，卻是美國長年擔心成真的惡夢，在戰爭期間，外國勢力透過網路攻擊關鍵基礎設施，理論上甚至可能危及美國民眾的健康與安全，宛如好萊塢驚悚片情節。

美國總統川普8月31日回應時試圖淡化事件，反而指責最早通報可能遇襲的明尼蘇達州，他說：「我認為是明州搞的，我不認為遭到伊朗網路攻擊過。」

官員表示，目前尚未最終認定伊朗涉案，但伊朗仍是頭號嫌疑對象。聯邦情報機構研判，這波入侵極可能由伊朗發動，只是調查仍在初步階段，尚未取得確切數位鑑識證據。

自美以5個月前對伊朗開戰以來，德黑蘭已加大網攻力度，過去也曾鎖定美國供水系統及其他關鍵基礎設施；此次攻擊又缺乏金錢動機，因此犯罪集團犯案的可能性較低。

受影響的明州布拉漢姆（Braham）市長喬治（Nate George）也表示，州政府與聯邦調查局（FBI）「相當確定是伊朗方面的行動者」，只是官員不願公開定調；美國月刊雜誌「連線」取得產業備忘錄也指出，這波攻擊模式與伊朗相關駭客活動相符。

明尼蘇達州長華茲（Tim Walz）警告，「這就是現代戰爭的樣貌。」

FBI與美國環境保護署（EPA）表示，自7/27以來至少7州通報相關事件，部分攻擊已影響供水作業。當局未公布受影響州別，但密西根州已證實當地供水系統遭到攻擊。

前美國政府網路安全承包商歐爾良（Alex Orleans）指出，自2月開戰以來，伊朗持續對美國、以色列及中東目標發動網攻，但此次直接影響美國關鍵基礎設施的工業控制系統，明顯代表情勢升級。

美國網路安全暨基礎設施安全局（CISA）也警告，駭客正鎖定各種規模的供水機構，部分地區已因此發布煮沸飲水通知並長時間改採人工操作，呼籲業者盡快將有漏洞的控制器與網路斷線。

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