快訊

沈伯洋缺席立院兒虐專案報告 他轟欲蓋彌彰：遮掩質詢未到之實

電商平台買「全新庫存機」踩雷！電池循環44次還帶維修紀錄 網揭無良賣家手法

中東恐爆大戰？美國示警公民「應考慮離開中東」10國大使館跟進轉發

聽新聞
0:00 / 0:00

中東恐爆大戰？美國示警公民「應考慮離開中東」10國大使館跟進轉發

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普7月31日在新澤西州機場。法新社
美國總統川普7月31日在新澤西州機場。法新社

英國廣播公司（BBC）報導，美國總統川普放話痛擊伊朗，美國與以色列也傳出策畫對伊朗能源基礎設施發動大規模空襲，中東緊張情勢升高。美國國務院8月1日發布安全警示，呼籲身處中東的美國公民考慮離境，或做好局勢進一步升高時撤離的準備，並警告當地可能出現「突發升級」；美國駐巴林、伊拉克、以色列等10個中東國家的大使館隨後也轉發警示。

此前不久，伊朗指控美國升高緊張情勢，伊朗外長阿拉奇揚言若美國及其盟友輕舉妄動，伊方將果斷回應；伊朗國家最高安全委員會轄下「努爾新聞」報導，若美國攻擊伊朗能源基礎設施，伊朗將打擊沙烏地阿拉伯與阿聯的油田，以及卡達和以色列的天然氣田，並稱任何與華府合作的區域國家將「被戰火吞噬」。

根據國務院安全警示，中東局勢可能出現難以預料的升級，身處當地的美國公民應提高警覺，做好航班取消、空域間歇性關閉及行程受阻的準備，並考慮離境，或在局勢升高時隨時準備撤離；人在中東以外的美國人，也應慎重重新考慮前往或經由當地轉機。

此外，國務院警告，美國外交設施近期已成為攻擊目標，伊朗及支持伊朗的團體可能進一步鎖定美國海外利益，以及全球各地與美國或美國人有關的地點。

隨後，美國駐中東各地大使館，包括巴林、伊拉克、以色列、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國，都轉發這項針對美國公民的安全警示，並警告可能出現「出乎意料的局勢升高」。

美媒稍早引述美國官員稱，川普最快可能在這個周末下令對伊朗發動新一波攻擊，且傳出美以正策劃對伊朗境內的發電廠與煉油廠等，發動至今最猛烈的空襲之一。

路透報導，伊朗外長阿拉奇8月1日通話土耳其、巴基斯坦及沙國高層，警告美國勿採取任何「冒險行動」，並稱若美軍落實川普威脅，伊朗將予以果斷反擊。

阿拉奇表示，若美國與以色列發動任何攻擊，或區域國家參與相關行動，都將遭到「相稱回應」。

中東 大使館 美國 伊朗

延伸閱讀

伊朗揚言美國若再攻擊 將摧毀中東油氣設施

美駐中東使館示警衝突恐升級 籲美公民考慮離境

伊朗飛彈突襲美軍基地！美沙聯手反擊 多戰線升溫

聯手美國空襲伊拉克 沙烏地：針對恐怖組織非政府

相關新聞

中東恐爆大戰？美國示警公民「應考慮離開中東」10國大使館跟進轉發

英國廣播公司（BBC）報導，美國總統川普放話痛擊伊朗，美國與以色列也傳出策畫對伊朗能源基礎設施發動大規模空襲，中東緊張情勢升高。美國國務院8月1日發布安全警示，呼籲身處中東的美國公民考慮離境，或做好局勢進一步升高時撤離的準備，並警告當地可能出現「突發升級」；美國駐巴林、伊拉克、以色列等10個中東國家的大使館隨後也轉發警示。

川普放話要猛烈打擊伊朗 美、以計劃轟炸能源基礎設施

美國總統川普7月31日告訴記者，計劃恢復大規模軍事打擊，迫使伊朗政權重返談判桌，並預測美方若攻勢夠猛烈，德黑蘭的強硬派政權最終將「逐漸衰弱」。CBS報導另指出，美國與以色列正計劃對伊朗能源基礎設施發動迄今最猛烈的轟炸行動之一，攻勢可能持續整個周末。

上膛待發！川普揚言狠打伊朗逼投降 伊朗：已有因應計畫

美國總統川普七月卅一日在馬里蘭州大衛營召開的內閣會議答覆媒體提問時揚言，美軍將狠狠打擊伊朗，到某個時間點，「他們就會說真的撐不下去了」。華爾街日報同日引述美國官員報導，他已下令對伊朗發動新一波空襲，旨在令伊朗投降，最快本周末（見報為上周末）展開且將持續數天。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。