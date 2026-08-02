中東恐爆大戰？美國示警公民「應考慮離開中東」10國大使館跟進轉發

英國廣播公司（BBC）報導，美國總統川普放話痛擊伊朗，美國與以色列也傳出策畫對伊朗能源基礎設施發動大規模空襲，中東緊張情勢升高。美國國務院8月1日發布安全警示，呼籲身處中東的美國公民考慮離境，或做好局勢進一步升高時撤離的準備，並警告當地可能出現「突發升級」；美國駐巴林、伊拉克、以色列等10個中東國家的大使館隨後也轉發警示。

此前不久，伊朗指控美國升高緊張情勢，伊朗外長阿拉奇揚言若美國及其盟友輕舉妄動，伊方將果斷回應；伊朗國家最高安全委員會轄下「努爾新聞」報導，若美國攻擊伊朗能源基礎設施，伊朗將打擊沙烏地阿拉伯與阿聯的油田，以及卡達和以色列的天然氣田，並稱任何與華府合作的區域國家將「被戰火吞噬」。

根據國務院安全警示，中東局勢可能出現難以預料的升級，身處當地的美國公民應提高警覺，做好航班取消、空域間歇性關閉及行程受阻的準備，並考慮離境，或在局勢升高時隨時準備撤離；人在中東以外的美國人，也應慎重重新考慮前往或經由當地轉機。

此外，國務院警告，美國外交設施近期已成為攻擊目標，伊朗及支持伊朗的團體可能進一步鎖定美國海外利益，以及全球各地與美國或美國人有關的地點。

隨後，美國駐中東各地大使館，包括巴林、伊拉克、以色列、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國，都轉發這項針對美國公民的安全警示，並警告可能出現「出乎意料的局勢升高」。

美媒稍早引述美國官員稱，川普最快可能在這個周末下令對伊朗發動新一波攻擊，且傳出美以正策劃對伊朗境內的發電廠與煉油廠等，發動至今最猛烈的空襲之一。

路透報導，伊朗外長阿拉奇8月1日通話土耳其、巴基斯坦及沙國高層，警告美國勿採取任何「冒險行動」，並稱若美軍落實川普威脅，伊朗將予以果斷反擊。

阿拉奇表示，若美國與以色列發動任何攻擊，或區域國家參與相關行動，都將遭到「相稱回應」。