伊朗揚言美國若再攻擊 將摧毀中東油氣設施

伊朗週末警告美國切勿採取任何「冒險行動」，並表示若美軍落實美國總統川普對伊朗目標發動新一波攻擊的威脅，伊朗將予以果斷報復。

路透社報導，伊朗外交部長阿拉奇（AbbasAraqchi）今天分別與土耳其、巴基斯坦及沙烏地阿拉伯高層官員通話並作出上述表示。就在數小時前，科威特軍方表示，已摧毀伊朗對其數個重要設施所發射的敵對無人機。

根據阿拉奇Telegram帳號發布的消息，他在與巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）及土耳其外長費丹（Hakan Fidan）通話時表示，伊朗將果斷回應任何「侵略」，並討論美國「破壞穩定行動」帶來的後果，以及區域局勢惡化的風險。

阿拉奇隨後告訴沙烏地阿拉伯外長費瑟（Prince Faisal bin Farhan），美國與以色列的任何攻擊，或是區域內國家參與此類行動，都將遭到伊朗「相稱的回應」。

伊朗最高安全機構旗下媒體「努爾新聞網」（Nournews）今天表示，若美國攻擊伊朗能源基礎設施，將引發伊朗攻擊沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國的油田，以及卡達和以色列的天然氣田，並揚言「一切都將被燒成灰燼」。

川普昨天在大衛營（Camp David）舉行內閣會議時表示，他相信包括女婿庫許納（Jared Kushner）、特使魏科夫（Steve Witkoff）及國務卿盧比歐（Marco Rubio）在內的美國談判代表，仍能與伊朗達成協議。

但川普也表示，他對伊朗人逐漸失去信心，並稱「他們太常食言了」，而德黑蘭也經常對美國提出同樣指控。川普並表示，他將會「打擊他們（伊朗）」。