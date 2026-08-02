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被控效法伊朗 葉門青年運動否認擬收曼德海峽通行費
伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」今天否認，曾試圖向通過重要航道曼德海峽的船舶收取通行費；葉門獲得國際承認的政府日前曾提出這項指控。
青年運動（Houthi）旗下的「人道主義行動協調中心」（HOCC）在薩巴新聞社（Saba）刊登聲明，否認有關該組織計劃在曼德海峽（Bab al-Mandeb）收費的報導。
聲明寫道：「HOCC進一步強調，船隻通過曼德海峽為完全免費。」
葉門資訊部長厄亞尼（Moammar al-Eryani）上月29日指控，青年運動試圖仿效伊朗向通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）船舶徵收通行費的作法。
由於伊朗關閉荷莫茲海峽，曼德海峽已成為沙烏地阿拉伯石油出口的重要運輸通道。這條狹窄水道連接紅海與印度洋，並可經由蘇伊士運河（Suez Canal）通往地中海。
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