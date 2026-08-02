川普放話要猛烈打擊伊朗 美、以計劃轟炸能源基礎設施

美國總統川普7月31日告訴記者，計劃恢復大規模軍事打擊，迫使伊朗政權重返談判桌，並預測美方若攻勢夠猛烈，德黑蘭的強硬派政權最終將「逐漸衰弱」。CBS報導另指出，美國與以色列正計劃對伊朗能源基礎設施發動迄今最猛烈的轟炸行動之一，攻勢可能持續整個周末。

川普也毫不掩飾挫折，指責伊朗外交官在交涉時「非常不誠實」，並暗示有必要發動更猛烈的軍事打擊，瓦解德黑蘭的意志。他說：「嗯，他們總是想談，但經常違背承諾。」「他們所做的一切只會讓我生氣。」

川普隨後在大衛營舉行的電視轉播內閣會議上表示：「我們將非常猛烈打擊他們。你知道，到了某個時候，他們會說：『我們真的再也承受不了了。』」

另據華爾街日報報導，荷莫茲海峽運輸持續受阻帶來的衝擊，已經開始直接影響美國民眾日常開支。多家企業表示，將調漲炸薯條、啤酒、包材等各類產品售價，以抵銷大宗商品和運費上漲的影響。

日常用品漲價，恐怕將引發新一輪通膨，擾亂聯準會（Fed）政策利率路徑，並成為今年秋季期中選舉的重要變數。

消費用品巨擘聯合利華表示，上半年銷售額增幅中，不到15%來自漲價，主要還是靠商品銷量增長。但公司高層向投資者坦言，受大宗商品價格高漲的影響，這個情況在下半年可能不同了。

美國三大紙箱製造商在7月接連宣布調漲價格。International Paper、Smurfit Westrock及Packaging Corporation of America表示，漲價原因包括回收紙箱、運輸成本上升，以及供給吃緊。近年來，美國瓦楞紙板工廠大規模關閉，導致生產用於製造運輸紙箱厚紙板的產能減少約10%，進一步推升供應壓力。