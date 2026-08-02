上膛待發 川普揚言狠打伊朗逼投降

美國總統川普七月卅一日在馬里蘭州大衛營召開的內閣會議答覆媒體提問時揚言，美軍將狠狠打擊伊朗，到某個時間點，「他們就會說真的撐不下去了」。華爾街日報同日引述美國官員報導，他已下令對伊朗發動新一波空襲，旨在令伊朗投降，最快本周末（見報為上周末）展開且將持續數天。

美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）七月卅一日則引述消息人士報導，美國和以色列正計畫對伊朗境內的發電廠與煉油廠等能源基礎設施目標，發動至今最猛烈的空襲之一，本周末（見報為上周末）可能轟一整天。但川普尚未批准該計畫。

（內部）討論有擔憂新一波空襲將影響美國及全球經濟的看法，因此試圖將結束空襲的時間設定在金融市場三日開市前，但並未敲定。

根據幾位美國消息人士的說法，以色列已被告知且正與美國協調。但一位以國官員對ＣＢＳ指稱，以方不知道有對伊朗重啟全面軍事作戰的決定，至今也未接到加入任何對伊朗軍事行動的請求。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述對相關計畫知情的美國官員報導，尚不清楚新一波空襲的確切範圍和可能目標，行動也可能取消。

美國國防部發言人帕尼爾七月卅一日則聲明，「本部上膛待發，總統一通知，就準備好執行他的指令」。

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社八月一日引述一位伊朗高官報導，伊朗已制定全面計畫，以因應美國可能採取的任何魯莽行動。