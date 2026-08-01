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川普高調致謝！美首批空中加油機抵保加利亞 支援中東軍事行動

中央社／ 保加利亞索菲亞31日綜合外電報導
川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文感謝保加利亞總理拉德夫允許部署。美聯社
川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文感謝保加利亞總理拉德夫允許部署。美聯社

美國兩架意在支援中東軍事行動的軍機今天率先抵達保加利亞東南部一座空軍基地，此事引發伊朗不滿，保加利亞居民也一直在抗議美軍部署行動。

美聯社報導，美國總統川普政府因使用空軍基地支援對伊朗戰爭而面臨部分歐洲盟邦反彈。但保加利亞國會7月初表決通過，允許在貝茲梅爾空軍基地（Bezmer Air Base）部署最多8架美軍KC-135空中加油機，以及250名配備個人武器和彈藥及機場裝備的人員。

保加利亞是北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（EU）會員國。

根據2006年美國與保加利亞防務協議，位於保加利亞首都索菲亞（Sofia）東南方約260公里的貝茲梅爾基地為聯合使用設施。凡有新用途皆須國會批准。

這次的部署是應美國駐保加利亞大使館要求，授權期限至10月1日。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文感謝保加利亞總理拉德夫（Rumen Radev）允許部署，「儘管伊朗發出威脅」。

保加利亞外交部長佩特洛娃（Velislava Petrova）昨天向伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）保證，這項部署「絕不代表保加利亞對伊朗立場有任何改變」。兩國是重要貿易夥伴。

保加利亞外交部聲明引述佩特洛娃說法，稱任何與中東衝突有關的直接軍事行動「不可能」會從保加利亞領土發動。

聲明未提及阿拉奇的談話內容。但保加利亞新聞社（BTA）引述伊朗通訊社（IRNA）報導指出，阿拉奇在電話中向佩特洛娃抗議保加利亞支持美國對伊朗軍事行動。這通電話是由保加利亞主動安排。

貝茲梅爾村和楊波（Yambol）等附近地區居民近日舉行和平抗議活動，反對美國軍機部署。

政府官員前往當地解釋，希望化解民眾疑慮，官員向他們保證這次部署完全是為了保加利亞領空外的空中加油等後勤任務。

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