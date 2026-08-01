美媒：川普下令對伊朗發動新一輪攻擊　最快週末展開

美伊重啟交火之際，美媒今天報導，美國總統川普已下令美軍對伊朗發動新一輪攻擊，最快將於這週末展開且會持續數日。川普稍早才在內閣會議上表示，美軍將狠狠打擊伊朗，到了某個時間點，他們就會撐不下去。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）下午引述美國官員報導，川普（Donald Trump）已下令對伊朗發動新一波攻擊行動，目的是讓德黑蘭投降，這波攻擊最快將於這週末展開，且將持續數日。

同時，多位消息人士也向美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）透露，美國和以色列正計劃對伊朗境內的能源基礎設施目標進行至今最猛烈的轟炸行動之一，攻擊可能在整個週末持續進行。

針對伊朗局勢，川普今天稍早在馬里蘭州大衛營（Camp David）舉行的內閣會議上回應媒體提問表示，美軍將狠狠打擊伊朗，到了某個時間點，「他們就會說真的撐不下去了」。

川普也重申，不能讓伊朗擁有核武。他還說，已對伊朗失去信心，前幾天伊朗朝向美軍在約旦的基地發射5枚飛彈，全數被美軍擊落，但當時美伊雙方正處於談判之中。

美軍中央司令部（CENTCOM）29日表示，美軍已成功完成對伊朗的大規模空襲，以回應伊朗用飛彈攻擊派駐中東的美軍。外電報導，伊朗軍方今天表示，已出動無人機攻擊科威特境內美軍設施，雙方恢復交火。

美伊4月間曾在巴基斯坦居中斡旋下短暫停火，隨後達成一項協議，為永久解決方案的談判奠定基礎，但由於談判陷入僵局，川普本月稍早宣布停火協議破局。

「華爾街日報」指出，美官員透露，數週以來，川普私下一直向幕僚表示伊朗人「瘋了」，也曾向親信抱怨，這份臨時和平協議到頭來毫無意義，而且他早就知道這不會有效。

自美國和以色列2月底聯手對伊朗發動軍事行動以來，這場戰爭即將邁入第6個月，但美伊似乎都沒有退讓的跡象。川普持續堅持伊朗必須放棄核計畫並交出對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的控制權，伊朗則在這兩點上堅守立場，絕不退讓。

荷莫茲海峽為全球重要航道，在中東戰爭爆發前，全球1/5的石油與天然氣都經由該海峽運送。

部分美國官員認為，伊朗將繼續拖延談判，賭的是川普面臨美國國內日益高漲的政治反對聲浪，終究會放棄其軍事行動。