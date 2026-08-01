護曼德海峽原油出口！沙烏地組防禦聯盟 未見西方國家

沙烏地阿拉伯七月卅日宣布組成海上防禦聯盟，以保護紅海曼德海峽周邊的航行安全。該海峽連接紅海與亞丁灣，位於紅海南端葉門和非洲國家吉布地間。

沙國此舉正值伊朗支持的區域代理人葉門武裝團體青年運動上周宣布，將對全球最大石油出口國沙國祭出海上封鎖，並聲稱已對沙國在紅海的油輪與境內石油設施發動攻擊。

青年運動現占據葉門首都沙那及葉北大片地區；國際間承認的葉門政府則掌控葉南大片地區，目前在葉南的亞丁運作。沙國是葉門政府主要盟友。

在二月底開戰的美伊戰爭大幅阻斷荷莫茲海峽的能源運輸下，狹窄的曼德海峽已成為沙國原油大量運往國際市場的重要通道。

沙國國防部七月卅日代表該聯盟的十四個成員國發表聯合聲明，除了沙國，還有巴林、孟加拉、吉布地、埃及、約旦、科威特、奈及利亞、巴基斯坦、卡達、索馬利亞、蘇丹、土耳其和葉門。

沙國國防部說，該聯盟旨在加強海上安全、維護航行自由、確保國際貿易路線與能源供應鏈安全，並保護在曼德海峽、紅海及亞丁灣的海上共同利益。

沙國國防部還說，共邀五十一國和組織出席七月卅日在沙國首都利雅德舉行的會議，共四十三國代表和歐盟代表出席，其中十四國確定支持，其他國家有望陸續加入。利雅德強調，該聯盟屬開放性質，歡迎具共同目標及原則的國家加入。

紐約時報報導，沙國已邀多個歐洲國家和美國加入該聯盟。但部分西方國家官員婉拒稱，除非他們更瞭解身為該聯盟成員國的權利及義務，並給他們充分時間向本國政府彙報。