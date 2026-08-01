加薩衝突大結局？川普稱哈瑪斯將繳械、以會撤軍 遭雙方同時打臉

美國總統川普七月卅日在自創社媒真實社群發文宣布，「和平理事會」（BoP）已就巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯及加薩所有其他武裝團體全面解除武裝，達成歷史性協議，這是加薩邁向持久和平與安全的重大一步。截至台灣時間七月卅一日晚間，以色列總理內唐亞胡仍在公開場合保持沉默，未對此置評。

川普在該發文寫道，該協議是邁向由「新的巴勒斯坦政府」治理加薩的關鍵一步，該政府將與（美國主導的）和平理事會密切合作；與此同時，以色列將獲得應有的安全保障，加薩也不會再被當作發動恐攻的基地。

川普在文中指稱，這是落實他加薩廿點和平計畫的重大里程碑，該協議將按審慎規畫的多個階段執行。

隨著完成解除武裝的工作，以軍將撤離加薩，「國際維穩部隊」（ＩＳＦ）將與新的巴勒斯坦警察合作，負起維護加薩及其居民與鄰國安全的責任。

川普還指稱，一年前加薩還深陷戰火及人道危機，巴勒斯坦武裝團體綁架的人質也遭殘酷囚禁，如今雖已取得歷史性進展，但仍有許多工作要做。他感謝埃及、卡達和土耳其等調解方所做的重要努力，尤其感謝他麾下傑出的團隊，以不懈努力促成此一歷史性突破。

川普說，根據該協議，加薩最終將交由一個為巴勒斯坦人民服務的新政府掌管，絕不允許二○二三年十月七日來自加薩的威脅（即哈瑪斯襲擊以色列，引爆加薩戰爭）死灰復燃。

川普並自豪地寫道，「這項令人驚嘆的進展，所有人都曾說，這絕不可能實現！」

一位美國官員七月卅日表示，以色列雖高度懷疑哈瑪斯是否會解除武裝，但「我們非常有信心，以色列會遵守該協議。要是他們沒做到，川普總統顯然會非常非常失望」。

一位以色列官員則表示，在川普七月卅日在真實社群發文宣布前，以方就已拒絕一項相關提案；以方要求哈瑪斯全面解除武裝，包含移除加薩境內的武器，並將加薩徹底去軍事化，這是任何進程展開的前提條件；目前所談的十五點文件，並未對以方的要求給予讓人滿意的回應，以方已表達反對意見。

哈瑪斯談判團隊成員哈麥德也表明，在以色列撤出加薩之前，「我們不會採取任何跟解除武裝有關的行動」。一位哈瑪斯官員說，該協議只是草案，而根據該草案，重型武器只能由巴勒斯坦政府保管和控制，不得移交以色列。

加薩官員七月卅一日對美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）表示，直到當天，以軍仍在攻擊北、南加薩，造成幾名當地居民受傷，且自去年十月美國斡旋的以哈停火協議生效以來，加薩居民幾乎每天都遭以軍轟炸。