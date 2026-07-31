聯手美國空襲伊拉克 沙烏地：針對恐怖組織非政府

美國與沙烏地阿拉伯日前聯手空襲伊拉克境內親伊朗武裝組織，引發伊拉克政府強烈反應。沙國官員今天發表聲明，這次軍事行動是針對威脅沙國國家安全的「恐怖民兵組織」，沙國仍致力維持與伊拉克及其人民的關係。

美沙兩國7月28日對伊拉克發動精準空襲，目標為受伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮，且被指涉及攻擊美軍及沙國能源基礎設施的武裝組織。美軍並稱，IRGC先前針對美軍的攻擊雖未成功，但相關威脅仍持續存在。

阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）31日報導，沙國一名高級官員表示，28日空襲是因應近期從伊拉克境內發動，且以沙國石油及能源設施為目標的無人機攻擊。

報導另說，沙國國防部先前指出，防空部隊已攔截多架企圖攻擊沙國東部省石油設施及利雅德地區的無人機，並指控該攻擊是由伊朗支持的武裝團體從伊拉克境內發動。

這名沙國高級官員接受阿拉伯衛星電視台訪問時表示，28日軍事行動的攻擊目標僅限於伊拉克民兵組織的軍事倉庫，且屬於精準和有限的反擊。

沙國官員強調，沙國是在已窮盡外交及政治手段、且過去數月已保持最大程度克制，最後才決定採取軍事行動；但沙國既不尋求升高局勢，也不會對威脅國家安全及能源設施的攻擊坐視不理。

這名官員也指責相關武裝團體不僅損害伊拉克本身利益，也破壞伊拉克與阿拉伯及伊斯蘭國家的關係，甚至試圖將伊拉克領土及資源轉變為對鄰國發動攻擊及升高衝突的平台。

報導還說，這名官員也反駁外界將這起事件定性為教派衝突的說法，他直指相關論述將有礙伊拉克安全與區域穩定性。

然而，阿拉伯衛星電視台也提及，28日美沙聯合空襲已引發伊拉克國內的強烈反彈。伊拉克人民動員組織（PMF）表示，美沙空襲造成至少20人死亡、32人受傷，並指責行動是對伊拉克主權及官方安全機構的「危險升級」。

伊拉克總統府也譴責針對PMF設施的攻擊，同時重申不允許將伊拉克領土作爲攻擊鄰國的發射平台或戰場。

根據沙烏地阿拉伯及區域夥伴的評估，近期部分針對沙國的攻擊，極可能是由葉門叛軍「青年運動」（Houthi）與伊拉克境內武裝團體的協同行動，甚至經由伊朗革命衛隊的協調。「青年運動」也宣稱對部分攻擊負責。

阿拉伯衛星電視台分析，近期中東地區的攻擊事件凸顯伊朗支持的「抵抗軸心」內部合作可能正在加深，且伊拉克在區域武裝網絡中的角色也愈來愈重要。戰事若進一步牽動伊拉克、葉門及海灣國家，恐使原本集中在美伊之間的衝突擴大為更複雜的區域戰線。

分析認為，美沙此次對伊拉克境內親伊朗武裝據點的聯合軍事行動，已成為美伊戰事外溢至鄰國的重要新變化。