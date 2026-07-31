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中東重啟交火！美國對伊朗大規模空襲 巴基斯坦堅稱談判進行中

中央社／ 德黑蘭30日綜合外電報導
巴基斯坦外交部發言人安德拉比（Tahir Andrabi）告訴記者：「各方之間的談判仍在進行，特別是針對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）及降低緊張局勢議題的討論。」 路透社
巴基斯坦外交部發言人安德拉比（Tahir Andrabi）告訴記者：「各方之間的談判仍在進行，特別是針對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）及降低緊張局勢議題的討論。」 路透社

就在美國伊朗展開「大規模空襲」，以報復伊朗對約旦發動新一輪攻擊之際，斡旋方巴基斯坦今天堅稱，美伊之間的談判仍持續進行。

法新社報導，過去2天，沙烏地阿拉伯加入美國，共同打擊伊拉克境內的武裝團體；埃及位於地中海的港口則首度遭無人機攻擊，埃及總統警告，中東衝突正面臨嚴重升級。

約旦今天通報，已連續第2天攔截伊朗飛彈；科威特則指出，伊朗擊中1棟中國企業的建築，造成1人死亡。

美伊4月間曾在巴基斯坦居中斡旋下短暫停火，並達成一項協議，為永久解決方案的談判奠定基礎，但由於談判陷入僵局，美國總統川普本月稍早宣布停火協議破局。

巴基斯坦外交部發言人安德拉比（Tahir Andrabi）告訴記者：「各方之間的談判仍在進行，特別是針對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）及降低緊張局勢議題的討論。」

安德拉比表示，巴基斯坦正「盡最大努力」讓各方重返協議框架下的技術性會談。

巴基斯坦 美伊 伊朗 美國 空襲 荷莫茲海峽

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