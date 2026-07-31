聽新聞
0:00 / 0:00
中東重啟交火！美國對伊朗大規模空襲 巴基斯坦堅稱談判進行中
就在美國對伊朗展開「大規模空襲」，以報復伊朗對約旦發動新一輪攻擊之際，斡旋方巴基斯坦今天堅稱，美伊之間的談判仍持續進行。
法新社報導，過去2天，沙烏地阿拉伯加入美國，共同打擊伊拉克境內的武裝團體；埃及位於地中海的港口則首度遭無人機攻擊，埃及總統警告，中東衝突正面臨嚴重升級。
約旦今天通報，已連續第2天攔截伊朗飛彈；科威特則指出，伊朗擊中1棟中國企業的建築，造成1人死亡。
美伊4月間曾在巴基斯坦居中斡旋下短暫停火，並達成一項協議，為永久解決方案的談判奠定基礎，但由於談判陷入僵局，美國總統川普本月稍早宣布停火協議破局。
巴基斯坦外交部發言人安德拉比（Tahir Andrabi）告訴記者：「各方之間的談判仍在進行，特別是針對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）及降低緊張局勢議題的討論。」
安德拉比表示，巴基斯坦正「盡最大努力」讓各方重返協議框架下的技術性會談。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。