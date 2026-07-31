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伊朗稱無人機攻擊科威特美軍基地 雙方重啟交火
伊朗軍方今天表示，已出動無人機攻擊科威特境內美軍設施，目標包括賈比爾空軍基地（Ahmad al-Jaber Air Base）。在美伊於中東戰事沉寂近1週後，雙方再度恢復交火。
法新社報導，伊朗陸軍發布聲明指出，此次攻擊目標包括賈比爾空軍基地內的戰機掩體、衛星通訊系統以及裝備儲存設施。
伊朗軍方表示，這次攻擊是回應「恐怖主義美軍近日對我國發動侵略，以及野蠻襲擊葛希姆島（QeshmIsland）的一處民宅」。
當地媒體30日報導，美軍空襲位於戰略要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的葛希姆島，造成一家三口喪生。
荷莫茲海峽是全球重要油氣運輸航道，全球20%的石油經此運輸。自2月28日美伊戰爭爆發以來，伊朗實際上已封鎖這條航道。
美國近來多次空襲伊朗南部沿海省分，試圖削弱德黑蘭對荷莫茲海峽的控制。
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