伊朗稱無人機攻擊科威特美軍基地 雙方重啟交火

兩艘天然氣船29日在埃及地中海沿岸的達米艾塔港遇襲爆炸，其中一艘的船東是美企。被問到這起攻擊是由哪一方發動，美國總統川普同日在白宮橢圓辦公室說，他已聽取相關簡報，「只是老把戲；我們將痛擊（伊朗）他們，輪到我們出手了」。

2026-07-31 14:29