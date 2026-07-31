快訊

土撥鼠也有OnlyFans！「超療癒內容免費看」 粉絲掏錢斗內原因曝

iPhone AI不是免費用到飽！庫克卸任前曝：新Siri AI重度使用者可能要付費

2員工死在休息室！熊本永旺震後爆炸 疑疏散客人後折返遭遇不幸

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗稱無人機攻擊科威特美軍基地 雙方重啟交火

中央社／ 德黑蘭31日綜合外電報導

伊朗軍方今天表示，已出動無人機攻擊科威特境內美軍設施，目標包括賈比爾空軍基地（Ahmad al-Jaber Air Base）。在美伊於中東戰事沉寂近1週後，雙方再度恢復交火。

法新社報導，伊朗陸軍發布聲明指出，此次攻擊目標包括賈比爾空軍基地內的戰機掩體、衛星通訊系統以及裝備儲存設施。

伊朗軍方表示，這次攻擊是回應「恐怖主義美軍近日對我國發動侵略，以及野蠻襲擊葛希姆島（QeshmIsland）的一處民宅」。

當地媒體30日報導，美軍空襲位於戰略要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的葛希姆島，造成一家三口喪生。

荷莫茲海峽是全球重要油氣運輸航道，全球20%的石油經此運輸。自2月28日美伊戰爭爆發以來，伊朗實際上已封鎖這條航道。

美國近來多次空襲伊朗南部沿海省分，試圖削弱德黑蘭對荷莫茲海峽的控制。

伊朗 科威特 無人機 美國

延伸閱讀

戰火重燃…伊朗隔4天 彈襲美軍基地

伊朗飛彈突襲美軍基地！美沙聯手反擊 多戰線升溫

影／美軍報復轟炸伊朗2小時！空襲畫面曝光 打擊革命衛隊數十目標

油價漲逾3%：伊朗襲中東美軍、拒平分荷莫茲 沙國油輪遇襲

相關新聞

美伊對轟波及埃及1美商氣船 川普嗆「老把戲輪我們開轟」

兩艘天然氣船29日在埃及地中海沿岸的達米艾塔港遇襲爆炸，其中一艘的船東是美企。被問到這起攻擊是由哪一方發動，美國總統川普同日在白宮橢圓辦公室說，他已聽取相關簡報，「只是老把戲；我們將痛擊（伊朗）他們，輪到我們出手了」。

伊戰難收尾、白宮內部沒共識 川普飆罵幕僚

國家廣播公司(NBC)30日報導，川普總統上周開會時對幕僚大發雷霆，主因是不滿他們提出的對伊軍事選項且內部無法達成共識。

加薩和平有望？川普宣布達成歷史性協議 哈瑪斯全面繳械後以軍撤離

美國總統川普30日在真實社群發文宣布，「和平理事會已就巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯及加薩所有其他武裝團體全面解除武裝，達成歷史性協議」，並強調「這是邁向持久和平與安全的重大一步」。

美伊戰火蔓延 油價高掛

美國與伊朗持續相互發動攻擊，且衝突又開始往中東其他地區蔓延。國際油價隨著相關消息震盪走高，布蘭特29日收在每桶90美元大關之上，是本周首見，30日在亞洲盤一度漲至93.3美元，隨後漲幅收斂。

白宮內部沒共識 中東戰事難收尾 美媒：川普正在對幕僚發飆

美國國家廣播公司（ＮＢＣ）卅日報導，總統川普上周開會時對幕僚大發雷霆，主因是不滿他們提出的對伊軍事選項且內部無法達成共識。

愛國者不夠用怎解？美中央司令部：連轟伊朗14天 進攻代替防守

華爾街日報廿九日引述知情人士報導，美國中央司令部司令古柏準備對伊朗發動懲罰性空襲的「重拳出擊」，可能持續兩周。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。