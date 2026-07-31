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川普宣布達成協議 哈瑪斯將全面解除武裝

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他所稱的和平理事會（Board of Peace）已達成協議，將全面解除巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）及加薩其他武裝團體的武裝。

哈瑪斯尚未立即就這項協議發表聲明。不過，在川普宣布這項消息前，熟悉開羅調解談判的消息人士告訴法新社，哈瑪斯正朝著一項涉及解除武裝的協議邁進。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「今天，和平理事會就哈瑪斯及加薩所有其他武裝團體全面解除武裝達成歷史性協議。這是邁向持久和平與安全的重要一步。」他還說，解除武裝將以「精心規劃的階段」進行。

他表示：「在解除武裝完成後，以色列軍隊將撤出，而國際穩定部隊（International StabilizationForce ）將與新的巴勒斯坦警察部隊合作，共同負責維護加薩居民及周邊國家的安全。」川普也感謝埃及、卡達和土耳其在談判中的斡旋。

哈瑪斯解除武裝這項棘手問題，一直是推進以色列與哈瑪斯自10月以來在加薩實施的停火協議進展時，面臨的主要癥結之一。

儘管已達成停火，加薩地區暴力事件仍持續發生。根據衛生官員表示，以色列今天發動的攻擊造成至少4人死亡，其中包括2名兒童。

埃及官方媒體Al-Qahera News報導，開羅預計將於「近期」舉行加薩停火斡旋方會議，參與方包括美國、卡達和土耳其。

該媒體並未說明會議將於何時舉行，但表示會議將討論落實加薩停火計畫第2階段的事宜。哈瑪斯及巴勒斯坦各派系已同意這項路線圖。

根據川普提出的加薩20點和平計畫，停火協議第2階段將包括哈瑪斯解除武裝，以及以色列部隊逐步撤出加薩。

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