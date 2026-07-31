沙烏地組海上防禦聯盟 確保曼德海峽航行安全

沙烏地阿拉伯今天宣布組成一個海上防禦聯盟，以確保戰略要道曼德海峽周邊的航行安全。曼德海峽連接紅海和亞丁灣，位於紅海南端葉門和吉布地之間。

法新社報導，沙烏地此舉正值獲伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthis）上週宣稱將對全球最大石油出口國沙國實施海上封鎖，並聲稱已對沙國在紅海（Red Sea）的油輪及國內石油設施發動攻擊。

狹窄的曼德海峽已成為沙烏地原油大量運往國際市場的重要通道，因為中東戰爭大幅阻斷荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的能源出口。

沙烏地國防部今天代表聯盟內14國發表聯合聲明。這14國為巴林、孟加拉、吉布地、埃及、約旦、科威特、奈及利亞、巴基斯坦、卡達、沙烏地阿拉伯、索馬利亞、蘇丹、土耳其及葉門。

沙國國防部表示，該聯盟「旨在強化海上安全、維護航行自由、確保國際貿易路線及能源供應鏈安全，以及保護在曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）、紅海、亞丁灣（Gulf of Aden）的海上共同利益」。

沙國國防部並指出，他們邀請了51個國家及組織出席今天在首都利雅德關於這個聯盟的會議，共43國的代表及歐盟代表團出席，其中14國確定支持，其餘國家陸續加入中。

青年運動目前占據葉門首都沙那以及北部多數地區，國際承認的葉門政府則掌控該國南部多數地區。沙烏地阿拉伯是葉門政府的主要盟友。

本月稍早，沙烏地與青年運動爆發多年來的首次交火，威脅到2022年一份雖已到期但仍維持的停火協議。