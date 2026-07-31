快訊

天氣熱蛋價再漲…大賣場洗選蛋缺貨 民眾憂：蛋荒又來了嗎？

失控AI網攻…OpenAI坦承多個平台被駭 最後靠大陸模型解危

聽新聞
0:00 / 0:00

沙烏地組海上防禦聯盟 確保曼德海峽航行安全

中央社／ 利雅德30日綜合外電報導

沙烏地阿拉伯今天宣布組成一個海上防禦聯盟，以確保戰略要道曼德海峽周邊的航行安全。曼德海峽連接紅海和亞丁灣，位於紅海南端葉門和吉布地之間。

法新社報導，沙烏地此舉正值獲伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthis）上週宣稱將對全球最大石油出口國沙國實施海上封鎖，並聲稱已對沙國在紅海（Red Sea）的油輪及國內石油設施發動攻擊。

狹窄的曼德海峽已成為沙烏地原油大量運往國際市場的重要通道，因為中東戰爭大幅阻斷荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的能源出口。

沙烏地國防部今天代表聯盟內14國發表聯合聲明。這14國為巴林、孟加拉、吉布地、埃及、約旦、科威特、奈及利亞、巴基斯坦、卡達、沙烏地阿拉伯、索馬利亞、蘇丹、土耳其及葉門。

沙國國防部表示，該聯盟「旨在強化海上安全、維護航行自由、確保國際貿易路線及能源供應鏈安全，以及保護在曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）、紅海、亞丁灣（Gulf of Aden）的海上共同利益」。

沙國國防部並指出，他們邀請了51個國家及組織出席今天在首都利雅德關於這個聯盟的會議，共43國的代表及歐盟代表團出席，其中14國確定支持，其餘國家陸續加入中。

青年運動目前占據葉門首都沙那以及北部多數地區，國際承認的葉門政府則掌控該國南部多數地區。沙烏地阿拉伯是葉門政府的主要盟友。

本月稍早，沙烏地與青年運動爆發多年來的首次交火，威脅到2022年一份雖已到期但仍維持的停火協議。

伊朗 美國

延伸閱讀

曼德海峽也收過路費？葉門青年運動否認：只針對沙國船隻

葉門官員：叛軍獲伊朗指導 計劃對紅海通行船舶收費

青年運動封鎖沙國海運 葉門憂複製伊朗荷莫茲策略

走後門？中接觸葉門叛軍 保油輪通行紅海南部海域

相關新聞

美伊對轟不停...埃及遭捲進戰火 天然氣船在港口挨炸

兩艘天然氣船廿九日在埃及地中海沿岸的達米艾塔港遇襲爆炸，其中一艘的船東是美企。被問到這起攻擊是由哪一方發動，美國總統川普同日在白宮橢圓辦公室說，他已聽取相關簡報，「只是老把戲；我們將痛擊（伊朗）他們，輪到我們出手了」。

愛國者不夠用怎解？美中央司令部：連轟伊朗14天 進攻代替防守

華爾街日報廿九日引述知情人士報導，美國中央司令部司令古柏準備對伊朗發動懲罰性空襲的「重拳出擊」，可能持續兩周。

美伊戰火蔓延 油價高掛

美國與伊朗持續相互發動攻擊，且衝突又開始往中東其他地區蔓延。國際油價隨著相關消息震盪走高，布蘭特29日收在每桶90美元大關之上，是本周首見，30日在亞洲盤一度漲至93.3美元，隨後漲幅收斂。

白宮內部沒共識 中東戰事難收尾 美媒：川普正在對幕僚發飆

美國國家廣播公司（ＮＢＣ）卅日報導，總統川普上周開會時對幕僚大發雷霆，主因是不滿他們提出的對伊軍事選項且內部無法達成共識。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。