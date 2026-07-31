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白宮內部沒共識 中東戰事難收尾 美媒：川普正在對幕僚發飆

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國國家廣播公司（ＮＢＣ）卅日報導，總統川普上周開會時對幕僚大發雷霆，主因是不滿他們提出的對伊軍事選項且內部無法達成共識。

一位美國官員說，川普雖在公開場合表現對戰局的進展感到滿意，但他與高階幕僚其實都不滿意目前的僵局，且幕僚間至今仍無法就下一步達成共識。

對此，白宮發言人李維特駁斥為子虛烏有，川普擁有一支他信任的優秀團隊，其中每位成員都知道，最終決策者是川普。

上述美國官員還說，川普政府缺乏明確的戰爭目標，究竟是阻止伊朗擁核、確保荷莫茲海峽暢通或摧毀伊朗的飛彈及無人機計畫？才導致如何收尾變得困難；美國軍方一直在為重啟大規模攻勢做準備，卻尚未接到明確指示；「我們已取得一連串戰術上的勝利，但在缺乏明確的政策指引，且這場戰爭到底何去何從仍懸而未決下，我們正面臨戰略上的失敗」。

一位近來和川普交談的政治盟友則指稱，川普感到「震怒」；「我想他沒料到，要伊朗人同意（與美國）達成（終戰）協議竟如此困難，且對戰爭將持續多久、該採取什麼作為才能走向終戰並沒有真正的策略」。

這位川普盟友強調，川普原本無意讓戰事長期化。

對此，五角大廈發言人帕內爾聲明，本部蓄勢待發，隨時準備在接獲總統指示後立即執行；國防部長赫塞斯、中央司令部司令古柏及參謀首長聯席會議主席凱恩，在對伊朗的軍事行動上，無論於任務、戰略及決心均團結一致。

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