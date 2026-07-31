愛國者不夠用怎解？美中央司令部：連轟伊朗14天 進攻代替防守

華爾街日報廿九日引述知情人士報導，美國中央司令部司令古柏準備對伊朗發動懲罰性空襲的「重拳出擊」，可能持續兩周。

有軍事專家主張，只靠空中力量無法贏得戰爭，美軍此前規模較小的報復性空襲，也幾乎未能阻止伊朗威脅通過荷莫茲海峽的船舶和空襲區域內美軍基地。

古柏則認為，只要持續夠久，仍可重創伊朗；美國若想讓軍事行動奏效，就必須加大空襲力道，以大幅削弱伊朗的飛彈威脅，打破僵局。

美國總統川普二月還在考慮是否對伊朗開戰時，古柏就估計可能需六周或更久才能完成軍事行動。美國與以色列二月底聯手對伊朗開戰，但三月底川普就開始失去耐心，因此實際留給古柏的時間更短。

瞭解古柏想法的人士說，古柏三月廿一日估計，仍需約廿天才能完成軍事行動；但一架美軍Ｆ-１５Ｅ戰機四月三日在伊朗西南部上空被擊落，這起事件也成為川普決定停火且幾天後美伊達成停火協議的主因之一。

消息還說，古柏準備的方案是大幅升高戰事，超越此前對伊朗的以牙還牙、以眼還眼式空襲；該方案也是他提出的一系列選項之一。他認為，只要削弱伊朗的攻擊能力，就能減少美國對「愛國者」攔截飛彈的需求。

有知情人士指稱，在說明此一重拳出擊方案後，古柏獲得美國國防部長赫塞斯的支持。美國政府內外的懷疑論者則認為，美軍雖在這場戰爭的第一個月，重創伊朗的地下飛彈部隊及工廠，但伊朗從地下設施挖出飛彈發射器後恢復攻擊。

根據美國情報部門研判，伊朗飛彈部隊並未被完全摧毀。川普六月初接受美國國家廣播公司（ＮＢＣ）「會晤新聞界」節目專訪時聲稱，伊朗可能還剩下約二成一至二成二的飛彈。但有分析家的估計更多。