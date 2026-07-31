美伊戰火蔓延 油價高掛

美國與伊朗持續相互發動攻擊，且衝突又開始往中東其他地區蔓延。國際油價隨著相關消息震盪走高，布蘭特29日收在每桶90美元大關之上，是本周首見，30日在亞洲盤一度漲至93.3美元，隨後漲幅收斂。

美國中央司令部在X貼文稱，美軍在30日稍早的行動中打擊了數十個軍事目標，目標削弱德黑蘭威脅美軍、其阿拉伯盟友和地區內商船的能力。伊朗伊斯蘭革命衛隊則在Telegram發布聲明，表示當地時間30日上午，使用彈道飛彈打擊約旦的阿茲拉克空軍基地，並宣稱此次行動是對美國當天稍早襲擊伊朗的報復。

此外，科威特軍方表示，伊朗襲擊了該國北部一棟建築，造成一名工人死亡，並帶來「重大」財產損失。約旦方面則稱，已攔截來自伊朗的五枚飛彈。另外，埃及內閣表示，兩艘LNG船在該國地中海沿岸一座港口遭無人機襲擊，引發火災，所幸沒有造成人員受傷。目前尚無任何一方宣稱對此負責。

其中一艘的船東是美企。被問到這起攻擊是由哪一方發動，美國總統川普在白宮表示，他已聽取相關簡報，「只是老把戲；我們將痛擊（伊朗）他們，輪到我們出手了」。

埃及也是美伊談判的調解方之一，29日是自2月底美國和以色列聯手對伊朗開戰以來，埃及首次被捲入戰火，之前大部分時間裡，伊朗的報復行動主要集中在波斯灣阿拉伯國家和約旦。兩位伊朗消息人士告訴紐約時報說，這起無人機攻擊旨在展現一旦伊朗選擇升溫情勢，全球航運及能源供應恐面臨更嚴重的干擾。

波斯灣與紅海兩大中東航運要道接連面臨攻擊與封鎖威脅，已干擾油輪通行並震盪全球能源市場。隨著伊朗代理人胡塞威脅封鎖紅海，海事數據公司Windward指出，自7月20日以來，通過紅海曼德海峽的船舶數量減少五分之一，荷莫茲海峽船舶流量更不到戰前的十分之一。