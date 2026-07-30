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「抗爭將持續下去」！報復華府空襲 伊朗：摧毀美軍駐約旦3架F-35
伊朗革命衛隊（IRGC）30日宣稱，其向約旦阿茲拉克空軍基地（Al-Azraq Air Base）發射的彈道飛彈摧毀美國駐紮於此的3架F-35，另有3架遭到重創，還有多名軍官及維修人員死亡。
伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社引述IRGC聲明，這次攻擊是回應美國30日稍早對伊朗葛希姆島（Qeshm）兩處民宅的空襲，造成一家三口喪命還有2名兒童受傷。
聲明還說，這波空襲還為了幫助「伊斯蘭約旦」擺脫美國占領，並感謝約旦民眾合作。聲明最後寫著，「我們和你們的抗爭將持續下去，直到最後一個美國占領者被趕出伊斯蘭土地」。
約旦軍方則說，防空部隊成功攔截並擊落當日伊朗向約旦發射的5枚飛彈，並無人員傷亡。1名軍方發言人表示飛彈防禦計畫成功探測、攔截並擊落這些飛彈。
約旦連續4日回報成功攔截伊朗飛彈，29日攔截5枚，28日擊落1架無人機，27日擊落2架無人機。
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