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科威特北部陸企建築物遭伊朗打擊擊中 造成1工人死亡
科威特國防部今天表示，科威特北部1棟屬於1家中國企業的建築物遭伊朗打擊擊中，造成1名工人死亡及建物嚴重受損。數小時前另個中東國家約旦才擊落5枚從伊朗發射的飛彈。
綜合法新社和美聯社報導，約旦國營佩特拉通訊社（Petra）引述約旦軍方發言人表示，這波飛彈攔截未通報有人員傷亡。
美軍中央司令部（CENTCOM）今天稍早才在社群媒體發文說，為了回應伊朗對約旦的1座美軍基地發動飛彈攻擊，美軍已完成對伊朗的一波大規模打擊。
貼文指出，美軍打擊了「數10個」屬於伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的目標，包含軍事指揮中心、飛彈與無人機設施及數個海岸監控與防禦據點。
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