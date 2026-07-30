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中東戰局急升溫…巴基斯坦：美伊談判持續進行 盡最大努力終止戰爭

中央社／ 伊斯蘭馬巴德30日綜合外電報導
居中斡旋美伊衝突的巴基斯坦今天表示，中東戰事升溫之際，美國與伊朗的談判仍「持續進行」。路透社資料照
居中斡旋美伊衝突的巴基斯坦今天表示，中東戰事升溫之際，美國與伊朗的談判仍「持續進行」。路透社資料照

居中斡旋美伊衝突的巴基斯坦今天表示，中東戰事升溫之際，美國伊朗的談判仍「持續進行」。

法新社報導，巴基斯坦外交部發言人安德拉比（Tahir Andrabi）在伊斯蘭馬巴德告訴記者：「各方仍持續進行談判，尤其是協商有關荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）及緩和局勢的議題。」

安德拉比指出，巴基斯坦正「盡最大努力」，協助伊朗與美國回到兩國先前簽署的諒解備忘錄架構下繼續談判，以終止雙方戰爭。巴基斯坦也是該備忘錄簽署國。

他說：「我們正盡最大努力，促使各方重新回到『伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄』（Islamabad MoU）的架構下。」他還補充，巴基斯坦鼓勵相關國家「充分履行依協議舉行技術性磋商的承諾」。

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