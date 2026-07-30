聽新聞
0:00 / 0:00
美軍襲伊朗葛希姆島釀3死 約旦擊落5枚伊朗飛彈
伊朗媒體今天報導，美軍對葛希姆島發動攻擊，造成1家3口罹難，其中包括1名2歲小孩；另外，約旦軍方今天表示，已攔截5枚來自伊朗、目標約旦的飛彈，無人因此受傷。
綜合法新社報導，伊朗的法斯通訊社（Fars）今天報導，美軍對伊朗葛希姆島（Qeshm）發動攻擊，造成3人死亡，其中包括1名2歲小孩。
美軍先前表示已結束對伊朗的大規模空襲行動。
法斯通訊社引述霍爾木茲甘（Hormozgan）醫科大學的消息指出：「美軍襲擊葛希姆島，查坦古（ChahTangu）社區民宅1家3口死亡，包括父親、母親和他們2歲的小孩。」報導還補充說，另有2名兒童受傷。
與此同時，約旦軍方今天發表聲明指出，其防空部隊擊落5枚來自伊朗、目標直指領土的飛彈。軍方並補充說，這次襲擊並未造成人員傷亡。
軍方發言人表示：「防空部隊今天清晨攔截5枚來自伊朗、目標直指約旦領土的飛彈。這些飛彈根據既定防禦計劃被偵知、攔截，最終擊落。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。