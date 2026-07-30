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美軍襲伊朗葛希姆島釀3死 約旦擊落5枚伊朗飛彈

中央社／ 德黑蘭／安曼30日綜合外電報導
中東戰火持續。路透
中東戰火持續。路透

伊朗媒體今天報導，美軍葛希姆島發動攻擊，造成1家3口罹難，其中包括1名2歲小孩；另外，約旦軍方今天表示，已攔截5枚來自伊朗、目標約旦的飛彈，無人因此受傷。

綜合法新社報導，伊朗的法斯通訊社（Fars）今天報導，美軍對伊朗葛希姆島（Qeshm）發動攻擊，造成3人死亡，其中包括1名2歲小孩。

美軍先前表示已結束對伊朗的大規模空襲行動。

法斯通訊社引述霍爾木茲甘（Hormozgan）醫科大學的消息指出：「美軍襲擊葛希姆島，查坦古（ChahTangu）社區民宅1家3口死亡，包括父親、母親和他們2歲的小孩。」報導還補充說，另有2名兒童受傷。

與此同時，約旦軍方今天發表聲明指出，其防空部隊擊落5枚來自伊朗、目標直指領土的飛彈。軍方並補充說，這次襲擊並未造成人員傷亡。

軍方發言人表示：「防空部隊今天清晨攔截5枚來自伊朗、目標直指約旦領土的飛彈。這些飛彈根據既定防禦計劃被偵知、攔截，最終擊落。」

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