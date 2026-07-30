影／美軍報復轟炸伊朗2小時！空襲畫面曝光 打擊革命衛隊數十目標

美國中央司令部於美東29日晚間8時證實針對伊朗展開報復空襲，「強力回應」伊朗28日發射多枚彈道飛彈突襲美軍基地。美軍行動歷時約2小時，當晚10時結束，打擊數十個伊朗伊斯蘭革命衛隊目標。專家分析，這波空襲「與先前大同小異」，美國總統川普或許仍「試圖維持適度回應，或為外交保留空間」，傳遞願意升高局勢，從軍事角度而言並非真正大幅削弱伊朗能力。

根據中央司令部聲明，美軍成功完成新一波針對伊朗的大規模空襲，打擊伊朗境內數十個革命衛隊目標，包括軍事指揮中心、飛彈與無人機設施、沿岸監控與防禦據點，以及海上作戰能力，旨在削弱伊朗及其代理人對美軍、商業航運和鄰近波灣國家構成的威脅。

半島電視台引述五角大廈前官員德斯羅契斯（David Des Roches）分析，攻勢強度與範圍均未擴大，行動未納入軍民兩用目標，看來並不是一場壓倒性的攻擊。

政治風險諮詢公司RANE Network Inc中東資深分析師波爾（Ryan Bohl）表示，美國有2種升高局勢的作法，一是繼續打擊與伊朗封鎖荷莫茲海峽有關的目標及基礎設施；二是進一步攻擊川普多次威脅鎖定的橋梁與發電廠。

波爾指，這波空襲顯然屬於第一種，目的在於傳遞美方願意升高局勢的訊號，而非真正大幅削弱伊朗能力。他說：「但從軍事角度來看，沒有充分理由相信這套攻勢能夠奏效」。

德斯羅契斯也提到，美國沒有一套戰略，只有一項以空中力量為基礎的「粗略作戰計畫」。他說：「美國選擇單靠空中力量作戰，但除非對手是小國，否則勢必耗時很久，且攻擊目標與行動時間往往都會超出原先預期。」

由於伊朗長期採取分散式的「馬賽克防禦」戰略，且已逐漸適應美軍空襲，美方若想有效破壞德黑蘭封鎖荷莫茲海峽的能力，必須在短時間內打擊大量目標。