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美軍遇襲拍下撤離過程Po上網！第一視角畫面流出 約旦基地恐沒收手機

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
IG流傳疑由美軍士兵以Meta智慧眼鏡拍攝的第一視角影片，士兵手持背包撤離一處掛有約旦國旗的辦公空間，途中拍到電視、布告欄及其他人員臉部。圖/截自@theyeshivaworld在IG的影音
IG流傳疑由美軍士兵以Meta智慧眼鏡拍攝的第一視角影片，士兵手持背包撤離一處掛有約旦國旗的辦公空間，途中拍到電視、布告欄及其他人員臉部。圖/截自@theyeshivaworld在IG的影音

美國中央司令部司令古柏28日在一封內部備忘錄示警，美軍官兵勿在網路分享基地遇襲畫面，以免協助伊朗鎖定目標及評估戰果，他提到，日前有官兵在約旦基地遭伊朗攻擊、撤往掩體時，以Meta智慧眼鏡錄下沿途過程並上傳社群平台。消息人士告訴路透，頻遭伊朗攻擊的約旦美軍基地這幾天內可能沒收官兵手機

古柏在信中警告，伊朗可透過新聞報導、網路貼文及美軍官兵的反應和拍攝畫面，近乎即時判斷攻擊成效，甚至可能根據這些消息發動破壞力更大的第2波攻勢，代價恐是美軍及波灣國家平民的生命。他呼籲官兵加倍重視作戰安全，但未提到具體措施。

2名知情人士告訴路透，近來屢遭攻擊的約旦基地官兵，已被告知未來幾天手機被沒收。第3位消息人士稱，上層正考慮這項措施，但未提到已做出決定。

除此之外，古柏在信中提到，7月17日約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）遇襲時，一名官兵拍下撤至掩體的畫面且上傳社群平台Instagram，影片是由Meta智慧眼鏡內建攝影機拍攝，撤離位置和方式都曝光。該基地當日遇襲造成3名士兵陣亡。

IG流傳一段疑由美軍士兵以Meta智慧眼鏡拍攝的第一視角影片。畫面顯示，士兵手持背包撤離一處掛有約旦國旗的辦公空間，途中拍到電視、布告欄及其他人員臉部；眾人移動至室外後，夜間警報聲大作，多名身穿軍服的士兵隨即進入掩體。

古柏指，美軍使用電子干擾等手段，使伊朗難以判斷攻擊究竟偏離目標、擊中空地，或命中人員密集設施；媒體若公開受損目標及分析，形同免費替伊朗進行戰損評估。

中央司令部發言人霍金斯（Timothy Hawkins）被問及此事時表示：「這項訊息是對我軍官兵的一般提醒，強調維護作戰安全的重要性，是古柏上將傳達作戰優先事項的方式之一。」

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