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不怕川普報復？伊朗革命衛隊主動發射飛彈突襲美軍 專家揭幕後盤算

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗軍方29日在德黑蘭自由廣場一場臨時展覽中，展出國產「佐勒菲卡爾」（Zolfaghar，圖上方）和「佐勒菲卡爾．巴希爾」（Zolfaghar Bassir）飛彈，一面反川普布條則以英語和波斯語寫著「我們將殺死你」。美聯社
伊朗軍方29日在德黑蘭自由廣場一場臨時展覽中，展出國產「佐勒菲卡爾」（Zolfaghar，圖上方）和「佐勒菲卡爾．巴希爾」（Zolfaghar Bassir）飛彈，一面反川普布條則以英語和波斯語寫著「我們將殺死你」。美聯社

伊朗29日清晨向駐約旦美軍發射5枚彈道飛彈，飛彈全數遭攔截，未造成人員傷亡或財物損失。華爾街日報分析，這次攻擊顯示伊朗革命衛隊的權力與態度更加強勢，即使可能引發新一輪衝突，也要擺脫守勢、重新掌握主動權。

一名約旦政府資深官員表示，5枚飛彈在約旦東部沙漠上空遭攔截，但拒絕透露具體攻擊目標。美軍分別駐紮在約旦靠近敘利亞邊境的基地，以及沙漠中的一座空軍基地。後者本月稍早也曾遭伊朗飛彈攻擊，造成3名美軍死亡。

專家認為，這次攻擊反映伊朗的作戰思維出現重大轉變。革命衛隊似乎更能接受戰事延續數月，也不願為換取和平作出實質妥協。因為一旦戰爭結束，伊朗政權將重新面對經濟困境，以及今年稍早血腥鎮壓示威引發的國內不滿。

德國國際暨安全事務研究所伊朗問題客座研究員阿齊茲（Hamidreza Azizi）表示，革命衛隊認為自己已占上風，「這是一種經過控制的升級訊號」。

以色列在戰爭初期空襲擊斃伊朗前最高領袖哈米尼，也讓革命衛隊在政權內取得更大主導權。為提高作戰彈性與韌性，革命衛隊有時允許區域指揮官自行決定軍事行動，也使伊朗軍方的行動更難預測。

美國海軍研究院副教授奧斯托瓦（Afshon Ostovar）表示，革命衛隊不願做出實質妥協，面對美國和以色列時抱持零和思維，「只要能挫敗敵人的任何目標，他們就贏得這場戰鬥」。

革命衛隊在攻擊後數小時發布影片，畫面顯示有人在「伊瑪德」（Emad）液態燃料飛彈上以波斯文寫道：「我們會戰鬥到侵略之敵遭到消滅為止。」專家認為，這可能是革命衛隊領導層刻意發出的訊號。

伊朗飛彈和無人機專家欣茲（Fabian Hinz）指出，「伊瑪德」不具備規避飛彈防禦系統所需的末段機動能力，並非伊朗最先進的飛彈。阿齊茲認為，選用性能較弱的飛彈，可能代表伊朗仍在控制攻擊力度。

美伊6月簽署的臨時協議破裂後，伊朗軍事與安全高層對持久協議更加悲觀。智庫「交易所與市集基金會」（Bourse & Bazaar Foundation）執行長巴特曼格利吉（Esfandyar Batmanghelidj）表示，伊朗決策者認為難以擺脫目前的衝突循環，外交奏效的機會太低，因此已不再把重點放在提高談判成功率。

伊朗 川普 飛彈 美國

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