美軍證實「強力回應」伊朗飛彈襲擊 國際油價急漲後仍守穩90美元之上

美軍證實，已對伊朗目標發動新一波攻擊。美國總統川普早先揚言將對近日遭到攻擊強力報復。

美軍中央司令部在 X 發文說：「美軍今天美東時間晚間 8 時開始對伊朗發動攻擊。這些攻擊是對伊朗昨天企圖攻擊駐中東美軍的強力回應。」

U.S. forces began launching strikes against Iran at 8 p.m. ET today. The strikes are a powerful response to yesterday's attempted Iranian attacks on U.S. forces based in the Middle East. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 30, 2026

美國對伊朗目標發動新一波攻擊後，國際油價周四在前一交易日大漲近 8% 後仍接近每桶 90 美元；西德州中級原油（WTI）則站上每桶 84 美元。

新加坡時間上午 8 時 37 分，9 月交割布蘭特原油下跌 0.8%，至每桶 90.02 美元；9 月交割西德州中級原油（WTI）下跌 0.4%，至每桶 84.13 美元。

美國和伊朗上周末曾暫停相互攻擊，試圖推動外交談判，結束持續數月的戰爭。不過周二深夜，伊朗伊斯蘭革命衛隊又發動突擊，向駐約旦一座美軍基地發射多枚彈道飛彈，打破了這段短暫平靜。

美國官員表示，來襲飛彈全數遭攔截，但這場攻擊仍使油價飆升，因市場擔心全面戰爭重啟。

川普周三下午在白宮告訴記者：「我們會重重打擊他們，因為現在輪到我們出手了。他們知道接下來會發生什麼。他們正請求我們不要這麼做。」

周三，埃及杜姆亞特港（Damietta）兩艘液化天然氣船起火，一家安全公司表示，這兩艘船遭無人機擊中。

美國最新回應恐使近來防止中東衝突擴大的努力瓦解，可見雙方都準備訴諸武力。川普一再聲稱，美國和伊朗已接近達成協議，即使德黑蘭否認正和華府進行積極談判。