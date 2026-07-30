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美伊戰火擴大到埃及？美商天然氣船遇襲爆炸 川普：輪到我們開轟

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2艘天然氣儲存船29日在埃及港口遇襲，美國企業持有的Energos Winter爆炸後起火，現場可見正灑水滅火。路透
2艘天然氣儲存船29日在埃及港口遇襲，美國企業持有的Energos Winter爆炸後起火，現場可見正灑水滅火。路透

紐約時報報導，2艘天然氣儲存船29日在埃及港口遇襲爆炸，其中一艘是美國企業持有，兩名討論安全事務的伊朗消息人士稱，此為無人機作案，意在表明伊朗若選擇升高局勢，全球航運與能源供應恐受到更嚴重干擾。美國總統川普證實事件，並暗示德黑蘭應為此負責，但未提供更多細節。

消息人士未說明施襲的地點，以及是否為伊朗或伊朗區域代理人犯案。這起事件顯示中東戰爭已進一步擴大。不過，埃及非天然氣主要出口國，對全球能源市場的衝擊，預料低於中東其他能源重鎮遇襲所造成的影響。

根據3家通報這起事件的海事追蹤公司，2艘船隻駐泊埃及地中海沿岸的達米埃塔港（Damietta Port）遭無人機攻擊，尚未確認來源，但埃及當局或船東均未正式證實；埃及石油部在社群表示，未證實有人傷亡。

川普29日在橢圓辦公室告訴記者，已聽取這起事件的簡報，他並暗示是伊朗所為。川普稱這件事「還是一樣的把戲」「接下來美國會狠狠打擊他們，因為輪到我們開轟了」。

紐時報導，其中一艘起火船隻Energos Winter，是由埃及國營的埃及天然氣控股公司承租的天然氣儲存船，船東為美企Energos Infrastructure，由華爾街大型資產管理公司阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）旗下基金持有。

Energos Infrastructure代表奇亞（Jonathan Chia）表示，尚無法確認船隻是否遭無人機擊中，但全體船員均平安，無人受傷。

海事追蹤公司Ambrey表示，另一艘由希臘航運公司營運的液化天然氣運輸船GasLog Salem，至少遭一架無人機擊中，隨後爆炸起火。船舶營運商GasLog發言人里奧尼多普洛斯（Marina Leonidhopoulos）表示，事故原因仍在調查。

經紐時查證的社群畫面，可見拖船在達米埃塔港向Energos Winter灑水滅火。

波斯灣與紅海兩大中東航運要道接連面臨攻擊與封鎖威脅，已干擾油輪通行並震盪全球能源市場。

隨著伊朗代理人青年運動威脅封鎖紅海，海事數據公司Windward指出，自7月20日以來，通過紅海曼德海峽的船舶數量減少1/5，荷莫茲海峽船舶流量更不到戰前的1/10。

埃及地中海沿岸的達米埃塔港空拍圖，攝於2024年8月31日。路透
埃及地中海沿岸的達米埃塔港空拍圖，攝於2024年8月31日。路透

埃及 美伊 爆炸 伊朗 美國 川普

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