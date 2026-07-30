美伊重燃戰火！川普誓言報復伊朗突襲 美官員證實展開空襲

伊朗對駐約旦美軍發動突襲式彈道飛彈攻擊，雖然全數遭攔截，美國總統川普仍誓言報復，揚言以新一輪以牙還牙的升級行動擴大衝突。

華爾街日報29日報導，川普當天上午接受福斯新聞訪問時暗示，他已決定恢復攻擊，但未說明細節，也為談判留下空間。他說：「我們要把他們痛打一頓。我們會狠狠打擊他們。」接著又說：「我們會讓他們繼續談。」

川普隨後在白宮橢圓辦公室表示：「我們將非常猛烈地打擊他們，因為現在輪到我們了。」他說，伊朗人在攻擊後數小時內一直懇求他不要報復，「但他們仍然發動攻擊」，如今「知道攻擊就要來了」，反擊已無可避免。

他說：「我每次都會還擊嗎？差不多。」

據一名知情美方資深官員透露，截至下午稍早，川普仍在權衡選項，尚未決定攻擊伊朗何處或打擊力道。這名官員表示，川普對伊朗選擇重新動武「並不意外」，並補充說，「他現在處於想升高局勢的情緒中」。

川普先前為重啟談判，決定停止持續13天的轟炸行動，美伊之間一度出現脆弱的休兵局面，但伊朗的新一波攻擊打破暫停，也加大要求川普回應的壓力，並可能在美伊戰爭進入第6個月之際，再度引爆敵對行動。美國官員最新告訴Axios記者拉維德（Barak Ravid），美軍正在伊朗發動空襲。