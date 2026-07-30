美伊戰火擴大 沙烏地、約旦、埃及等捲入

美國與沙烏地聯手空襲伊拉克境內伊朗支持的民兵，伊朗則向約旦的美軍基地發射飛彈，加上一艘泊於埃及港口的美資天然氣船疑遭無人機攻擊而起火，中東戰事29日呈現擴大跡象。

紐約時報指出，雙方連串你來我往的攻擊打破美國與伊朗間短暫的休兵。自本月美伊停火協議破裂以來，與伊朗有關聯的武裝組織在區域各地開闢新戰線，中東戰火復燃使沙烏地阿拉伯、伊拉克、黎巴嫩、約旦乃至埃及都被捲入。

美國29日指控伊朗軍方指揮在伊拉克的盟友，對「美軍部隊及沙烏地阿拉伯能源基礎設施」發動攻擊。伊朗外交部則譴責美國與沙烏地的空襲，稱對方意圖擴大這場衝突。

埃及也首次遭到攻擊。根據海事追蹤公司Kpler表示，埃及北部一處航運樞紐發生爆炸後，有兩艘船起火，其中包括一艘船東為美企的天然氣儲存船；另一海事追蹤公司Ambrey則表示，爆炸是無人機攻擊所引發。

美國總統川普29日下午在白宮橢圓形辦公室告訴媒體，他已聽取有關埃及港口爆炸事件的簡報，暗示伊朗應對此負責，但未提供具體細節。他表示這起事件「只是老把戲」，並稱美國「將會非常猛烈地打擊對方，因為現在輪到我們還手」。

這輪衝突升級始於沙烏地阿拉伯與美國聯手攻擊伊朗支持的伊拉克民兵組織。自美國與以色列2月28日對伊朗開戰以來，沙烏地一直避免直接參與戰事。

同樣在29日，約旦軍方表示他們擊落5枚來襲飛彈；伊朗革命衛隊（IRGC）宣稱，這些飛彈是為報復美國的侵略行動而發射。

但美軍表示，對伊拉克的空襲是為回應過去72小時內伊朗代理人武裝組織發動的30多次無人機攻擊。不願具名的美國官員表示，空襲擊斃約20名伊朗軍事及技術顧問；伊拉克總理則形容美沙空襲是「不可接受的侵略行為」。