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回敬伊朗朝美軍射5枚飛彈 川普：將狠狠打擊他們

中央社／ 華盛頓29日專電

美國總統川普今天表示，伊朗朝美軍發射5枚飛彈，結果全數遭到攔截，現在輪到美國還手，「我們要狠狠打擊他們」，但他同時也未放棄達成協議。

對於傳出伊朗將取得數百台中國製的飛彈發射器，川普表示若消息屬實，他會相當失望。

美軍中央司令部（CENTCOM）昨天表示，已成功攔截伊朗襲擊中東美軍基地的多枚彈道飛彈，美軍將持續保持「警戒」。美媒也引述官員報導，伊朗曾向約旦一處美軍基地發射彈道飛彈，但遭到攔截。

川普今天下午在白宮橢圓形辦公室接受媒體提問表示，伊朗昨天對美軍發動攻擊後，現在輪到美國了，「看看我們是否能在某個時間點達成協議，但我們將要狠狠打擊他們」。

他還說，幸好美軍操作「全球最頂尖的裝備」，也就是愛國者防空系統；有5枚飛彈朝向美軍而來，結果全數都被擊落。

川普稱，這起攻擊是由伊朗領導層中的另一個派系所為，並非目前與美方對話的那些官員「他們已經道歉了」，但美國還是得教訓對方。

此外，對於媒體報導伊朗將在未來幾週取得向中國購買的400部飛彈發射器，這些發射器將經由巴基斯坦轉運至伊朗。川普回應表示，「像這樣的事情確實會發生，但那會令人感到意外」。

他說，中國國家主席習近平曾非常堅定告訴他，中國不會參與其中，「他（習近平）知道如果這麼做，我會相當失望」。

在伊朗攻擊美軍位於約旦的基地後，川普矢言狠狠反擊伊朗。隨著中東戰事再度升溫，伊朗的代理人也再度捲入衝突。

美國和沙烏地阿拉伯28日空襲伊拉克境內激進分子的基地。外電報導，美國的盟友以色列也指控獲伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）違反停火協議。

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傳賣伊朗防空飛彈 陸駁斥

中東戰火持續之際，美國總統川普日前才表示，大陸國家主席習近平在五月北京「川習會」時曾承諾，「無論在什麼情況下，他都不會給或賣伊朗武器」，且這項表態也涵蓋大陸企業。不過，路透廿九日引述三名知情人士報導，伊朗預計在數周內接收首批最多四百套大陸製肩射式防空飛彈發射系統，採購案金額約六千至七千萬美元，是伊朗自戰事爆發以來，強化短程防空能力的已知大型採購案之一。

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