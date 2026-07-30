回敬伊朗朝美軍射5枚飛彈 川普：將狠狠打擊他們

美國總統川普今天表示，伊朗朝美軍發射5枚飛彈，結果全數遭到攔截，現在輪到美國還手，「我們要狠狠打擊他們」，但他同時也未放棄達成協議。

對於傳出伊朗將取得數百台中國製的飛彈發射器，川普表示若消息屬實，他會相當失望。

美軍中央司令部（CENTCOM）昨天表示，已成功攔截伊朗襲擊中東美軍基地的多枚彈道飛彈，美軍將持續保持「警戒」。美媒也引述官員報導，伊朗曾向約旦一處美軍基地發射彈道飛彈，但遭到攔截。

川普今天下午在白宮橢圓形辦公室接受媒體提問表示，伊朗昨天對美軍發動攻擊後，現在輪到美國了，「看看我們是否能在某個時間點達成協議，但我們將要狠狠打擊他們」。

他還說，幸好美軍操作「全球最頂尖的裝備」，也就是愛國者防空系統；有5枚飛彈朝向美軍而來，結果全數都被擊落。

川普稱，這起攻擊是由伊朗領導層中的另一個派系所為，並非目前與美方對話的那些官員「他們已經道歉了」，但美國還是得教訓對方。

此外，對於媒體報導伊朗將在未來幾週取得向中國購買的400部飛彈發射器，這些發射器將經由巴基斯坦轉運至伊朗。川普回應表示，「像這樣的事情確實會發生，但那會令人感到意外」。

他說，中國國家主席習近平曾非常堅定告訴他，中國不會參與其中，「他（習近平）知道如果這麼做，我會相當失望」。

在伊朗攻擊美軍位於約旦的基地後，川普矢言狠狠反擊伊朗。隨著中東戰事再度升溫，伊朗的代理人也再度捲入衝突。

美國和沙烏地阿拉伯28日空襲伊拉克境內激進分子的基地。外電報導，美國的盟友以色列也指控獲伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）違反停火協議。