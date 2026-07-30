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Fed決策／利率按兵不動 3名聯準銀總裁持異議 超乎預期

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無人機襲擊埃及港口 美資天然氣船起火

中央社／ 倫敦/開羅29日綜合外電報導

英國海事安全公司Ambrey今天指出，一架無人機襲擊一艘位於埃及地中海港口達米艾塔、隸屬美資的液化天然氣儲存船。埃及石油部證實港口發生火災，但隻字未提無人機襲擊。

路透社報導，港口服務公司英契開普（Inchcape）則在另一份通報中透露，達米艾塔（Damietta）港共有2艘船起火。

據3名知情的貿易消息人士透露，無人機擊中浮動倉儲輪Energos Winter號並引發火勢，隨後延燒至另一艘天然氣船Gaslog Salem號。兩名獨立安全消息來源評估，爆炸主因極可能是無人機襲擊，恐意味中東地區的衝突正進一步擴大。

目前尚無任何組織出面宣稱對此事負責。

Energos Winter號屬浮動倉儲輪（Floating StorageTanker），即停在海面上用來裝液化天然氣的大型船舶。這類船不是用來運送，純粹當作水上倉庫使用。

Energos Winter號儲存容量達13萬8250立方公尺，船東為美國Energos Infrastructure公司，船隻的安全及商業營運則由另一美商Wilhelmsen Ship Management負責。

埃及石油部聲明表示，達米艾塔港內的一艘浮動倉儲天然氣輪與一艘儲油輪發生火災，消防與安保團隊已第一時間啟動應變機制處置。

聲明並說埃及石油部長巴達維（Karim Badawi）親赴現場指揮救援，所幸火災未造成任何人員傷亡，相關單位正持續後續處理並評估受損影響。

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