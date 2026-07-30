戰火重燃 伊朗隔4天 彈襲美軍基地

美國與沙烏地阿拉伯戰機廿九日空襲伊拉克東部由伊朗支持的民兵組織，使更多國家捲入這場戰爭，可能使中東衝突進一步升級。另一方面，伊朗革命衛隊表示，已對約旦境內美軍目標發射飛彈，以報復美國軍事行動。

這波攻擊發生前，美伊已從廿四日起暫停互轟，讓局勢短暫趨於平靜。美國總統川普一方面表示有意恢復和平談判，另一方面又再對伊朗發出威脅，川普廿八日對福斯新聞說：「如果他們不願意達成協議，我就會回去把事情徹底解決。」

負責美軍中東行動的美國中央司令部表示，美國和沙國空襲伊拉克，是為了回應過去七十二小時伊朗代理人組織發動的卅多次無人機攻擊。中央司令部指控伊朗軍方指示其在伊拉克的代理武裝組織，攻擊美國駐軍和沙國的能源基礎設施。

伊拉克民兵組織「人民動員」說，美國與沙國空襲該組織在伊拉克多個省分的基地，造成至少廿名成員喪生，卅多人受傷。聲明中形容美沙聯軍的空襲是「危險的升級行為、侵犯伊拉克主權，及對伊拉克官方安全機構的攻擊」。伊拉克總理伊拉克總理柴迪也召開國家安全委員會緊急會議，討論此事。

沙烏地阿拉伯外交部發表聲明表示無意升高衝突，但將回應任何侵略行為。

本周，沙國多處石油設施遭受數十次無人機攻擊，與伊朗結盟的葉門青年運動也宣稱廿八日曾攻擊一艘沙國油輪。

自今年二月底美國與以色列對伊朗開戰以來，這是沙烏地阿拉伯罕見的直接參與軍事行動，過去沙國一直避免成為正式交戰方，但多名美國高級官員透露，沙國曾祕密對伊朗發動報復性攻擊，以回應自己遭受的襲擊。

美沙空襲伊拉克前，美國中央司令部表示，伊朗向中東地區美軍發射飛彈，企圖發動「突襲」，也宣告此前短暫的停火或低度衝突正式結束。美軍宣稱成功攔截所有來襲飛彈。

伊朗革命衛隊則表示，飛彈攻擊的目標是約旦境內的一座美軍空軍基地和一處美軍指揮中心，以回應「美國這支殺害兒童軍隊的侵略行徑」。革命衛隊還表示，其海軍部隊攻擊荷莫茲海峽的三艘油輪，因為這些油輪無視伊朗警告，沿著伊朗所稱「不安全且非法的航線」航行。

金融時報等媒體指出，伊朗發動飛彈「突襲」，原因可能包括外交談判進展有限、持續的美軍軍事壓力，以及伊朗有意在川普與以色列總理內唐亞胡會面之際展現強硬姿態。