伊朗彈襲約旦美軍基地 川普矢言「狠狠反擊」：他們會挨揍

伊朗今天攻擊美軍位於約旦的基地後，美國總統川普（Donald Trump）矢言狠狠反擊伊朗。而隨著中東戰事再度升溫，伊朗的代理人也再度捲入衝突。

法新社報導，川普發布上述警告前，戰事曾短暫平息，讓外界一度期盼雙方將回頭談判。如今戰事似乎將復燃，市場憂心全球石油供應可能中斷，導致國際油價大漲5%。

沙烏地阿拉伯與美國今天宣布空襲伊拉克境內激進分子的基地，美國的盟友以色列也指控獲伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）違反停火協議。

過去兩天，全球最大石油出口國沙烏地通報多處原油設施遭無人機攻擊，並將矛頭指向與伊朗結盟的伊拉克武裝團體。

與此同時，伊朗則向美國的盟友約旦發射飛彈。

根據福斯新聞頻道（Fox News），川普說：「我們會狠狠打擊他們（伊朗），他們會挨揍。」

川普還用粗話強調這項立場，表示「我們會把他們打得他X的屁滾尿流」。

沙烏地安全分析家兼研究員阿爾加納姆（HeshamAlghannam）告訴法新社，伊朗「如今正利用其代理人網絡來維持籌碼，同時讓外交談判吸引國際注意力。」

伊朗國營電視台則報導，美國對伊朗境內發動空襲。報導指出：「數分鐘前，邊境地區皮蘭夏爾（Piranshahr）某處遭美國敵軍空襲。」

在此之前，法斯通訊社（Fars news agency）引述西亞塞拜然省（West Azerbaijan）一名官員的說法報導，有一枚飛彈擊中無人居住區，未造成人員傷亡。