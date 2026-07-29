路透：美軍指揮官警告部隊 分享手機影片恐助伊朗

美國在中東地區最高軍事指揮官古柏警告官兵，手機影片分享到網路上恐怕會有助於伊朗襲擊美軍基地；消息人士告訴路透社，一些部署當地的軍人可能很快就被勒令交出手機。

路透社報導，古柏（Brad Cooper）在一封先前未公開信件表示，伊朗透過搜索新聞報導或記者於網路發布提及「我軍官兵手機中的照片與影片」之貼文，幾乎就可即時得知襲擊行動成敗，進而從中受益。

古柏還在這封7月28日的信件中寫道：「這種公開來源情報形成直接且不可避免代價，恐怕會用美國軍人和遭鎖定波斯灣國家平民之性命來衡量。」

他於信件中呼籲美軍「加倍重視作戰安全」，但未提及具體措施。

兩位知情人士透露，在經常遭受伊朗打擊的約旦，部分美軍官兵已經被告知，未來幾天內將沒收手機。

美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動以來，迄今大約18名美軍官兵陣亡，另有超過600位軍人受傷。