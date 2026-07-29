快訊

美股早盤／油價跳升、靜候Fed決策 四大指數盡墨

震動逾10秒…熊本再傳規模5.8極淺層地震 最大震度5弱

暴風半徑持續擴大！白海豚升級成強颱 最新路徑、對台影響曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

路透：美軍指揮官警告部隊 分享手機影片恐助伊朗

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國在中東地區最高軍事指揮官古柏警告官兵，手機影片分享到網路上恐怕會有助於伊朗襲擊美軍基地；消息人士告訴路透社，一些部署當地的軍人可能很快就被勒令交出手機。

路透社報導，古柏（Brad Cooper）在一封先前未公開信件表示，伊朗透過搜索新聞報導或記者於網路發布提及「我軍官兵手機中的照片與影片」之貼文，幾乎就可即時得知襲擊行動成敗，進而從中受益。

古柏還在這封7月28日的信件中寫道：「這種公開來源情報形成直接且不可避免代價，恐怕會用美國軍人和遭鎖定波斯灣國家平民之性命來衡量。」

他於信件中呼籲美軍「加倍重視作戰安全」，但未提及具體措施。

兩位知情人士透露，在經常遭受伊朗打擊的約旦，部分美軍官兵已經被告知，未來幾天內將沒收手機。

美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動以來，迄今大約18名美軍官兵陣亡，另有超過600位軍人受傷。

伊朗 路透 影片 美國

延伸閱讀

美伊連2天停火 川普暫緩攻擊為談判留空間

伊戰傷亡挨轟「蓋牌」 4名陣亡美軍悄悄重回名單

伊朗打破4天停火！彈襲美軍約旦基地 向川普傳遞1訊息

休兵破局？伊朗彈道飛彈突襲美軍駐約旦基地 全數遭攔截

相關新聞

葉門官員：叛軍獲伊朗指導 計劃對紅海通行船舶收費

國際承認的葉門政府一名部長今天指控叛軍「青年運動」在伊朗指導下，著手建立一套針對通過紅海（Red Sea）及曼德海峽（B...

路透：伊朗數周內接收最多400套陸製肩射防空飛彈

中東戰火持續之際，美國總統川普日前才表示，中國大陸國家主席習近平在5月北京「川習會」時曾承諾，「無論在什麼情況下，他都不會給或賣伊朗武器」，且這項表態也涵蓋中國企業。不過，路透29日引述3名知情人士報導，伊朗預計在數周內接收首批最多400套中國製肩射式防空飛彈發射系統，採購案金額約6,000萬至7,000萬美元，是伊朗自戰事爆發以來，強化短程防空能力的已知大型採購案之一。

伊朗打破4天停火！彈襲美軍約旦基地 向川普傳遞1訊息

半島電視台報導，美國總統川普28日會晤以色列總理內唐亞胡之際，伊朗突然打破連續4天停火，發射彈道飛彈攻擊美軍駐約旦基地，且在荷莫茲海峽襲擊3艘船舶，並拒絕阿曼提出的海峽管理方案。半島電視台駐德黑蘭記者塞爾達爾指出，伊朗這波攻勢較像先制出擊，而非回應美方行動，勢必衝擊調停努力。

川普抨擊盟友代價來了！歐洲拒挺荷莫茲聯合巡邏隊 要求持久停火再談

美國總統川普與國防部長赫塞斯數月來不斷斥責歐洲國家拒絕介入伊朗戰爭，如今卻付出一再抨擊最親密盟友的代價。Politico 28日獨家報導，美方推動建立荷莫茲海峽聯合巡邏隊，但歐洲盟友表示，除非伊朗戰爭達成持久停火，否則不會支持這項構想。

油價漲逾3%：伊朗襲中東美軍、拒平分荷莫茲 沙國油輪遇襲

美伊戰事再度升溫。伊朗突然向駐中東美軍發射彈道飛彈，還拒絕阿曼提議的荷莫茲海峽航道平分方案；與此同時，葉門青年運動也宣稱以飛彈攻擊沙烏地阿拉伯油輪，加深荷莫茲海峽與紅海兩大航運要道的能源供應疑慮。國際油價聞訊上漲，布蘭特原油漲3.35%至每桶86.91美元，西德州原油漲3.63%至82.14美元。

休兵破局？伊朗彈道飛彈突襲美軍駐約旦基地 全數遭攔截

伊朗28日向美軍駐約旦一處基地發射多枚彈道飛彈，美國中央司令部（CENTCOM）稱這是一次「突襲」，但所有飛彈均遭攔截。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。