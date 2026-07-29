葉門官員：叛軍獲伊朗指導 計劃對紅海通行船舶收費

國際承認的葉門政府一名部長今天指控叛軍「青年運動」在伊朗指導下，著手建立一套針對通過紅海（Red Sea）及曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）的船隻收費的機制。

法新社報導，這條狹窄的海上航道已成為沙烏地阿拉伯原油大量運往國際市場的重要通道，因為中東戰爭大幅阻斷荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的能源出口。

葉門資訊部長厄亞尼（Moammar al-Eryani）表示，青年運動（Houthi）此舉「意圖將全球最具戰略意義的海上航道之一，變成資助該民兵組織軍事與恐怖活動的固定資金來源」，讓局勢危險升級。

厄亞尼說，上述評估是根據最近獲得的「確鑿情報」而得，顯示伊朗革命衛隊（IRGC）正在協助推動。

他向法新社補充道，「情報顯示，革命衛隊的專家與顧問直接參與設計這項計畫的技術與管理架構」，且計畫內容將包括設立「負責向航運公司與商船收費」的專責機構。

波斯灣各地愈來愈擔心青年運動希望藉由曼德海峽牟利，仿照伊朗在荷莫茲海峽的做法。這樣一來，全球能源市場可能被進一步擾亂。