消息人士：中國與胡塞武裝舉行直接會談

北京方面正尋求確保沙特紅海碼頭，特別是延布港的石油出口繼續流向中國，以彌補因伊朗實際上封鎖波斯灣出口處的荷姆茲海峽而造成的供應缺口。

據包括一名伊朗高級官員在內的消息人士稱，北京方面已直接要求葉門胡塞武裝承諾保障其油輪能夠安全通過紅海南部。消息人士表示，中國是最早直接就船曼德海峽只通過紅海最南端的曼德海峽與胡塞武裝接觸的國家之一。由於事態敏感，這些消息人士要求匿名。

葉門位於曼德海峽東岸。與伊朗結盟的也門胡塞武裝於7月20日宣布對沙特實施海上禁運，並警告國際航運公司稱，與沙特港口開展貿易往來的船只可能面臨軍事打擊。這開辟了針對美國及其盟友的新戰線，並擴大了對運載能源及其他物資、目的地為中東以外市場的油輪的襲擊範圍。

路透社引述中國貿易界兩名消息人士稱，一些試圖經由曼德海峽進入紅海的油輪因安全顧慮而改變了航向。胡塞武裝上周聲稱對兩艘沙特油輪「Encelia」號和「Layla」號發動了導彈和無人機襲擊。

周三（7月29日），中國外交部發言人毛寧回應相關提問時說，中方呼籲相關各方繼續通過對話協商，妥善化解矛盾分歧，推動紅海局勢降溫。她沒有證實中方是否與胡塞武裝舉行了直接會談。

兩名接近胡塞武裝的消息人士告訴路透社，胡塞武裝與中國保持著良好關系，雙方過去曾進行密切協調，特別是在沙特向中國運輸石油的問題上。中國交通部、胡塞武裝媒體辦公室及伊朗外交部均未立即回應路透社的置評請求。

從沙特延布港出發，經曼德海峽向南航行至亞洲平均需要16天。如果船只轉向北前往蘇伊士運河，隨後向西並繞行非洲南部航行，則需要50天。

（路透社）

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