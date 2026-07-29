美國沙烏地空襲伊拉克民兵基地 至少10人喪生

伊拉克民兵組織「人民動員」（Popular Mobilization Forces，PMF）消息人士告訴法新社，美國與沙烏地阿拉伯空襲該組織在伊拉克的基地，造成至少10名成員喪命。

美國與沙烏地阿拉伯表示，發動空襲是為了打擊伊拉克境內由伊朗支持的武裝分子，以回應美軍基地及沙烏地石油設施先前遭受的攻擊。

「人民動員」發表聲明指出：「這些襲擊導致多名人員殉難與受傷，並造成多棟建築與財產損失。」

一名人民動員幹部告訴法新社，空襲擊中聯盟位於「多個省分」的據點，「其中最嚴重的襲擊發生在尼尼維省（Nineveh），至少有10名成員殉難」，並補充說死亡人數可能還會上升。

他補充說，其他省分也有人員受傷，另一名幹部也證實了初步的傷亡人數。

人民動員今天在聲明中形容美沙聯軍的空襲是「危險的升級行為、對伊拉克主權的侵犯，以及對伊拉克官方安全機構的攻擊」。

在美沙聯軍發動空襲前，利雅德當局才表示沙國部隊攔截了針對東部石油設施的無人機，並指責伊拉克境內由伊朗撐腰的團體。

這些團體則稱沙烏地的指控為「捏造」，並警告沙國勿攻擊伊拉克。