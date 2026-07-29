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路透：伊朗數周內接收最多400套陸製肩射防空飛彈

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中東戰火持續之際，伊朗正尋求補強防空能力。路透報導，知情人士透露，伊朗預計在數周內接收首批最多400套中國製肩射式防空飛彈發射系統，採購案金額約6,000萬至7,000萬美元。路透
中東戰火持續之際，伊朗正尋求補強防空能力。路透報導，知情人士透露，伊朗預計在數周內接收首批最多400套中國製肩射式防空飛彈發射系統，採購案金額約6,000萬至7,000萬美元。路透

中東戰火持續之際，美國總統川普日前才表示，中國大陸國家主席習近平在5月北京「川習會」時曾承諾，「無論在什麼情況下，他都不會給或賣伊朗武器」，且這項表態也涵蓋中國企業。不過，路透29日引述3名知情人士報導，伊朗預計在數周內接收首批最多400套中國製肩射式防空飛彈發射系統，採購案金額約6,000萬至7,000萬美元，是伊朗自戰事爆發以來，強化短程防空能力的已知大型採購案之一。

路透報導，這筆合約涵蓋300至400套中國製「人攜式防空系統」（MANPADS），包括前衛-12（QW-12）及飛弩-16（FN-16）型飛彈。消息人士表示，交易由總部位於香港的中青寶上國際投資有限公司（Zhongqing Baoshang International Investment）簽署，該公司在伊朗方面與中國供應商之間扮演中介角色。

截至目前，伊朗尚未回應此事；大陸外交部則表示，相關報導「完全沒有根據」，並稱中國始終致力於推動和平、促進衝突結束。中青寶上國際投資公司的母公司、位於北京的中青寶上集團，也未回覆相關消息。

路透指出，美國與以色列過去數月攻擊伊朗境內與飛彈、無人機及防空計畫相關設施，伊朗則以彈道飛彈及無人機反擊。這場衝突暴露伊朗在保護軍事基地及戰略基礎設施方面的能力缺口。數百套人攜式防空系統若完成交付，將擴大伊朗短程防空武器庫存，也顯示中伊軍事合作持續發展。

不過，消息人士表示，儘管協議已簽署，實際交付時間、數量及其他執行細節仍可能調整。根據雙方商定計畫，設備初步交貨預計從新疆烏魯木齊出發，再經巴基斯坦轉運至伊朗，但尚不清楚運輸方式是採空運或陸路運輸。

對此，巴基斯坦軍方公共關係部門（ISPR）表示，有關巴基斯坦參與中國向伊朗供應防空武器的說法「完全是捏造且錯誤的」。巴基斯坦外交部發言人則未回應路透詢問。

軍事專家表示，雖然伊朗過去20年投入大量資源發展飛彈、無人機及雷達系統，但可攜式防空系統仍具重要作用，原因在於其可快速分散部署，由小型部隊操作並頻繁轉移位置，相較固定式防空陣地較不易遭攻擊。

路透提到，QW-12與FN-16均為肩射式紅外線導引地對空飛彈，可攻擊低空飛行的飛機、直升機及無人機。由於具高度機動性，這類系統可迅速部署於軍事基地、能源設施及其他敏感區域周邊。

有安全消息人士表示，相關國家已掌握數項涉及QW系列人攜式防空系統銷售給伊朗的洽談案，包括QW-12、QW-18及QW-19等型號。另名安全消息人士則表示，伊朗過去曾尋求採購QW-12及QW-18，但不清楚目前交易是否已完成。

伊朗 美國

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