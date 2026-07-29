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路透：補強防空缺口 伊朗傳將接收400套中國飛彈

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

在與美國交戰後重建防禦能力之際，3位知情人士向路透社透露，伊朗預計在數週內接收首批最多達400套中製肩射防空飛彈發射器。

這筆交易金額介於6000萬到7000萬美元（約新台幣19億至22.3億元）之間，是伊朗自與美國、以色列爆發戰事以來，強化短程防空系統規模最大的已知採購案之一。這場戰事暴露了伊朗保護軍事設施及關鍵基礎建設的能力缺口。

消息人士指出，合約內容涵蓋300至400套中製「人攜式防空武器系統」（MANPADS），包括前衛-12（QW-12）及飛弩16（FN-16）型飛彈。

這筆交易是與總部設於香港的中青寶上國際投資有限公司簽訂，匿名消息人士表示，這間公司擔任伊朗方面與中國供應商之間的中介角色。

伊朗外交部未立即回應置評請求。中國外交部則表示：「相關報導完全沒有根據。中國一貫致力於促進和平並結束衝突。」

中青寶上國際投資公司的母公司、位在北京的中青寶上集團，尚未回應路透社的電郵詢問。

● 數月戰爭後　伊朗急需重新武裝

美國與以色列2月下旬聯手攻擊伊朗以來，鎖定當地飛彈、無人機以及防空設施；伊朗則以發動一波又一波的飛彈和無人機作為回應，數月下來，德黑蘭當局急需補充軍備。

這場衝突名義上自4月起停火，但本月初再度爆發交火，美方在約兩週後突然暫停攻擊行動。然而總統川普（Donald Trump）表示，若談判未能終結這場衝突，將恢復攻擊行動。

數百套人攜式防空武器系統的交付，將大幅擴充伊朗的短程防空武器庫存，也顯示伊朗與中國在軍事領域的合作日益緊密。

消息人士提醒，雖然協議已簽署，但交付時程、數量及其他細節仍有可能調整。

● 消息人士：中伊探索陸路交付途徑

根據各方同意的計畫，初步交貨將以空運方式從中國新疆烏魯木齊出發，經巴基斯坦轉運至伊朗。消息人士未說明運輸是否全程採取空運或道路運輸。

對此，巴基斯坦軍方直呼相關消息為「完全憑空捏造、不實指控」。巴基斯坦外交部發言人則未回應置評請求。

過去20年來，儘管伊朗高度投入飛彈、無人機及雷達系統發展，軍事專家指出，人攜式防空武器系統之所以重要，是因為它們能迅速分散部署、由小隊操作且可頻繁搬移，較固定式防空陣地更不易遭攻擊。

前衛-12與飛弩16皆為肩射式紅外線導引地對空飛彈，設計用以攔截低空飛行的戰機、直升機及無人機。這類飛彈具高度機動性，可迅速部署於軍事基地、能源設施及其他敏感地點周邊。

兩名西方情報人士及一位伊朗官員表示，德黑蘭也曾考慮利用陸路運送中國軍事物資與雙用途零組件，以更隱密的方式運送，並降低運輸中斷風險。

這項採購案凸顯出，儘管伊朗長期遭受制裁及國防進口限制，依然能持續結合國產武器與外國供應來源，滿足軍事需求。

伊朗 路透 以色列 美國

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