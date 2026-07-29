美沙空襲伊拉克親伊朗民兵 警告伊朗停止攻擊

美國軍方表示，美國和沙烏地阿拉伯戰機今天已對伊拉克境內的親伊朗武裝分子發動空襲，這些武裝分子近日已發動20多次無人機攻擊。

綜合法新社與路透社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）在聲明中表示，空襲目標是「伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指使攻擊美軍和沙烏地能源基礎設施的親伊朗恐怖分子」。

美軍中央司令部更進一步警告：「伊斯蘭革命衛隊及恐怖分子代理人必須停止攻擊，否則美軍將採進一步軍事回應。」

沙烏地阿拉伯國防部證實參與這次打擊行動，並稱他們空襲擊中「伊拉克境內與攻擊沙烏地石油設施有關的民兵組織目標」。

在這次打擊行動前，沙烏地國防部宣布部隊已攔截針對東部石油設施的無人機，並將矛頭指向伊拉克境內的親伊朗團體。

利雅德當局前一天曾呼籲伊拉克政府，阻止從境內發動的攻擊，巴格達當局隨後表示已下令展開調查。

美國中央司令部今天稍早也表示，伊朗發射多枚彈道飛彈，企圖「突襲駐紮中東的美軍」，但所有飛彈均遭攔截。