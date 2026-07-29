快訊

新北民調／李四川勝蘇巧慧7個百分點 藍綠歸隊逾8成小草挺川伯

整理包／熊本強震日旅注意！航班、交通、避難資訊一次掌握

中和媳最後社群曝光！滿滿女兒身影 曾與殺人公公燦笑拍全家福

聽新聞
0:00 / 0:00

美沙空襲伊拉克親伊朗民兵 警告伊朗停止攻擊

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

美國軍方表示，美國和沙烏地阿拉伯戰機今天已對伊拉克境內的親伊朗武裝分子發動空襲，這些武裝分子近日已發動20多次無人機攻擊。

綜合法新社與路透社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）在聲明中表示，空襲目標是「伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指使攻擊美軍和沙烏地能源基礎設施的親伊朗恐怖分子」。

美軍中央司令部更進一步警告：「伊斯蘭革命衛隊及恐怖分子代理人必須停止攻擊，否則美軍將採進一步軍事回應。」

沙烏地阿拉伯國防部證實參與這次打擊行動，並稱他們空襲擊中「伊拉克境內與攻擊沙烏地石油設施有關的民兵組織目標」。

在這次打擊行動前，沙烏地國防部宣布部隊已攔截針對東部石油設施的無人機，並將矛頭指向伊拉克境內的親伊朗團體。

利雅德當局前一天曾呼籲伊拉克政府，阻止從境內發動的攻擊，巴格達當局隨後表示已下令展開調查。

美國中央司令部今天稍早也表示，伊朗發射多枚彈道飛彈，企圖「突襲駐紮中東的美軍」，但所有飛彈均遭攔截。

伊朗 伊拉克 空襲 美國

延伸閱讀

第14夜沒炸？ 美連轟13晚後 對伊朗暫休兵

油價漲逾3%：伊朗襲中東美軍、拒平分荷莫茲 沙國油輪遇襲

休兵破局？伊朗彈道飛彈突襲美軍駐約旦基地 全數遭攔截

美伊煞車！美暫停空襲 伊朗同步停手

相關新聞

川普抨擊盟友代價來了！歐洲拒挺荷莫茲聯合巡邏隊 要求持久停火再談

美國總統川普與國防部長赫塞斯數月來不斷斥責歐洲國家拒絕介入伊朗戰爭，如今卻付出一再抨擊最親密盟友的代價。Politico 28日獨家報導，美方推動建立荷莫茲海峽聯合巡邏隊，但歐洲盟友表示，除非伊朗戰爭達成持久停火，否則不會支持這項構想。

油價漲逾3%：伊朗襲中東美軍、拒平分荷莫茲 沙國油輪遇襲

美伊戰事再度升溫。伊朗突然向駐中東美軍發射彈道飛彈，還拒絕阿曼提議的荷莫茲海峽航道平分方案；與此同時，葉門青年運動也宣稱以飛彈攻擊沙烏地阿拉伯油輪，加深荷莫茲海峽與紅海兩大航運要道的能源供應疑慮。國際油價聞訊上漲，布蘭特原油漲3.35%至每桶86.91美元，西德州原油漲3.63%至82.14美元。

休兵破局？伊朗彈道飛彈突襲美軍駐約旦基地 全數遭攔截

伊朗28日向美軍駐約旦一處基地發射多枚彈道飛彈，美國中央司令部（CENTCOM）稱這是一次「突襲」，但所有飛彈均遭攔截。

攻伊戰事民調 僅1/3美國人支持

根據路透最新民意調查，目前僅有三分之一美國人支持對伊朗戰爭，這是開戰五個月以來最低；近七成受訪民眾表示，總統川普未能說清楚他的目標。

最後機會 川普：談判破局就恢復攻伊

美國總統川普廿七日接受Axios訪問時表示，他決定暫停攻擊伊朗，再給談判一次機會，但若外交努力失敗，他可能下令恢復更大規模的軍事行動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。