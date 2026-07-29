川普抨擊盟友代價來了！歐洲拒挺荷莫茲聯合巡邏隊 要求持久停火再談

美國總統川普與國防部長赫塞斯數月來不斷斥責歐洲國家拒絕介入伊朗戰爭，如今卻付出一再抨擊最親密盟友的代價。Politico 28日獨家報導，美方推動建立荷莫茲海峽聯合巡邏隊，但歐洲盟友表示，除非伊朗戰爭達成持久停火，否則不會支持這項構想。

美伊戰事延燒數月，已造成汽油價格節節攀升、民眾不滿及荷莫茲海峽長期封閉。組建聯合巡邏隊是美方迄今尋求盟友協助最積極的一次嘗試。美英官員計畫在倫敦召開國際會議，界定各國角色，並決定哪些軍艦負責搜尋水雷，哪些負責保護民用船隻通過已遭伊朗實質封鎖的海峽。

美國恢復轟炸伊朗12天後，24日起暫停攻擊。英方官員透露，赫塞斯當天與英國國防大臣史崔亭（Wes Streeting）通話時提出巡邏構想，雙方聚焦如何召集盟友支持美方防禦行動，而非支持對伊朗發動攻勢；兩人接著於27日與法國武裝部隊部長沃特蘭（Catherine Vautrin）通話，討論區域航運安全。

儘管聯合巡邏計畫延宕，史崔亭仍預計與歐洲各國官員討論，協調未來在海峽執行的多國任務。不過，4名英國官員和1名美國官員表示，即使獲得史崔亭協助，赫塞斯敦促英法共同領導這個海軍聯盟的構想仍遭歐洲各國質疑。這5名官員警告，組建工作進展有限，預料短期內難有進展。

五角大廈和英國國防部拒絕評論，白宮和法國駐美大使館則未回應詢問。然而，2名歐洲官員表示，美國的長期盟友仍對川普政府在美以2月空襲伊朗前拒絕事先知會感到不滿。白宮未將這些盟友視為合作夥伴，讓他們對貿然加入一項高風險的新任務抱持戒心。

史崔亭26日也警告，英國「沒有加入、也不會加入美國對伊朗的進攻性軍事行動。這是我們與美國意見不一致的領域。但在確保海上航行自由及荷莫茲海峽商業航運自由方面，我們的立場完全一致。」

報導同時指出，美軍2艘航艦及數艘其他軍艦仍部署在中東，其中部分艦艇搭載約2500名陸戰隊員。接連部署已引發五角大廈對繼續將這些艦艇留在當地的疑慮。

一名知情的前軍官表示：「海軍艦艇，尤其是部署在當地的航艦或潛艦，面臨的特殊挑戰在於維修工作遭到推遲，而我們遲早必須付出代價。」他說：「隨著我們繼續為這項行動投入資源，確實存在一些必須認真討論的戰備疑慮。」