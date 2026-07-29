油價漲逾3%：伊朗襲中東美軍、拒平分荷莫茲 沙國油輪遇襲

美伊戰事再度升溫。伊朗突然向駐中東美軍發射彈道飛彈，還拒絕阿曼提議的荷莫茲海峽航道平分方案；與此同時，葉門青年運動也宣稱以飛彈攻擊沙烏地阿拉伯油輪，加深荷莫茲海峽與紅海兩大航運要道的能源供應疑慮。國際油價聞訊上漲，布蘭特原油漲3.35%至每桶86.91美元，西德州原油漲3.63%至82.14美元。

美國中央司令部表示，伊朗於美東時間28日下午5時45分對駐中東美軍發動突襲式攻擊，所幸所有飛彈均被成功攔截，未傳出人員傷亡。此次攻擊終結了雙方自上周五以來短暫維持4天的相對平靜期。

外交斡旋也遭遇阻力。阿曼日前提議平均劃分荷莫茲海峽航道，由伊朗與阿曼分別管控，但伊朗拒絕。伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）表示，進入波斯灣的航道必須完全由伊朗控制，駛離波斯灣的航道有一部分也應歸伊朗管轄。

伊朗主張，美軍用來攻擊伊朗的軍事物資曾通過該海峽，因此德黑蘭必須掌握航道。阿曼接受這項方案後，伊朗才會進入下一階段談判。美方官員則堅稱，荷莫茲海峽是國際水道，伊朗無權控制或限制船隻通行。

紅海局勢也同步惡化。伊朗支持的青年運動（又稱胡塞）周二表示，已向沙國油輪NCC Ghazal發射多枚彈道飛彈，迫使船隻掉頭。這是青年運動宣布封鎖沙國航運後，至少第4艘遭鎖定的沙國油輪。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）接獲一艘油輪通報，航行紅海時附近發生爆炸，但船員均安全，也未傳出環境污染。沙國尚未證實NCC Ghazal遇襲，青年運動也未說明飛彈是否擊中船隻。

伊朗在荷莫茲海峽的封鎖行動已使該關鍵水道近乎停擺，迫使沙國轉向依賴紅海港口以出口石油。然而，控制葉門大部分紅海海岸線的青年運動此時發難，直接威脅連接紅海與亞丁灣的曼德海峽，使全球能源運輸的兩大要道同時面臨安全威脅。根據估計，單是青年運動封鎖紅海，就可能影響全球逾3%的石油市場。

沙國國防部表示，已連續第二天擊落多架由伊拉克親伊朗民兵發射、鎖定沙國石油設施的無人機。沙國領導的聯軍近期也恢復空襲青年運動控制區，為數年來首見。