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休兵破局？伊朗彈道飛彈突襲美軍駐約旦基地 全數遭攔截

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
西亞新聞社（West Asia News Agency）21日發布的影片截圖顯示，伊朗在未知地點發射一枚飛彈。路透
西亞新聞社（West Asia News Agency）21日發布的影片截圖顯示，伊朗在未知地點發射一枚飛彈。路透

伊朗28日向美軍約旦一處基地發射多枚彈道飛彈，美國中央司令部（CENTCOM）稱這是一次「突襲」，但所有飛彈均遭攔截。

Axios報導，這是美國總統川普24日暫停攻擊伊朗以來，伊朗首度以彈道飛彈攻擊美國在該地區的基地。CENTCOM表示，革命衛隊於美東時間下午5時45分發射這批飛彈，「美軍仍保持警戒，並處於高度戰備狀態」。

伊朗本月稍早也曾攻擊約旦，造成兩名美軍人員身亡，促使川普加強為期13夜的攻擊行動。此次攻擊恐破壞脆弱的暫停局面，也可能迫使川普決定恢復軍事行動。

在川普會晤以色列總理內唐亞胡前，一名阿拉伯官員及另一名熟悉此事的消息人士告訴以色列時報，調停方認為已接近取得突破，伊朗和阿曼也已為調停方案開綠燈，可望恢復美國與伊朗簽署的初步和平協議，但川普要等到與內唐亞胡會晤後才做最終決定。

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