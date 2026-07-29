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最後機會 川普：談判破局就恢復攻伊

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國總統川普在密西根州米爾福德的通用汽車試驗場發表講話後起舞。美聯社
美國總統川普在密西根州米爾福德的通用汽車試驗場發表講話後起舞。美聯社

美國總統川普廿七日接受Axios訪問時表示，他決定暫停攻擊伊朗，再給談判一次機會，但若外交努力失敗，他可能下令恢復更大規模的軍事行動。

美國與伊朗廿七日連續第三天未互相發動攻擊，德黑蘭也暫停攻擊科威特等波斯灣國家。川普說：「我們正與伊朗進行非常深入的談判。如果談不成，我們將恢復非常強力的軍事行動。」

被問及願意給外交努力多少時間，他說：「不會太久。要不是很快取得進展，就是完全沒戲。」

川普表示，廿四日決定暫停攻擊，是因為居中斡旋國家及區域內其他國家都請求他再給談判一次機會，「所有與伊朗打交道的人都要求我：『不要開火。』」他說他認為伊朗希望達成協議。

ＢＢＣ報導，川普稍後在空軍一號上再次表示，美國與伊朗正展開「非常友好的」談判。他說：「他們想要會面的唯一原因，是因為我們一直在非常猛烈地打擊他們。事情很有可能出現進展，如果有，那很好。如果沒有，我們就回去做原本在做的事。」

彭博資訊指出，目前尚不清楚美伊之間是否展開實質談判，德黑蘭則否認雙方正直接談判。伊朗外交部發言人貝卡伊當天稍早表示，雖然「斡旋方可能會轉達美方有關當前情勢的訊息」，但目前並未進行正式談判。

伊朗外交部表示，美伊曾交換訊息，但不會將此稱為談判。

區域官員表示，美國並未直接參與談判，但阿曼持續向華府通報情況。

一名伊朗外交官表示，伊朗領導人希望在十一月美國期中選舉前與川普達成全面和平協議，認為隨著選舉接近，川普將面臨更大的讓步壓力。

華爾街日報報導，伊朗與阿曼上周末持續密集磋商，試圖敲定一項安排，讓船隻安全通過荷莫茲海峽。調停方希望達成臨時協議解除海上封鎖，並最終推動落實華府與德黑蘭六月達成的初步和平協議。

伊朗希望船隻行經荷莫茲海峽的伊朗水域，美國則於本月稍早開始引導船隻沿阿曼海岸通過海峽，衝突隨即爆發；伊朗與阿曼談判的目標，是就船隻通行路線達成共識。

根據報導，阿曼與美國反對向通過荷莫茲海峽的船隻強制收費。知情官員表示，阿曼官員提議由區域國家、航運業和石油業自願提供資金，伊朗正就這項提案進行磋商，但仍堅持保有對海峽的控制權並收取費用。部分伊朗領導人認為，某種形式的通行費可為資金短缺、面臨龐大戰後重建支出的伊朗帶來可觀收入。

伊朗 美國

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