伊朗外長與阿曼、沙烏地通話 討論荷莫茲海峽議題

華爾街日報25日報導，伊朗最強飛彈「海巴爾破城者」造價低廉、射程達1450公里，足以涵蓋波灣各國、以色列，甚至觸及俄羅斯、中國與印度部分地區；部分型號的彈頭更能以時速近9700公里高速逼近目標時突然轉向。伊朗還會搭配無人機及其他飛彈發動混合攻擊，並不斷依實戰經驗調整戰術，對美軍而言越來越致命。

2026-07-28 14:29