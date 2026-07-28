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伊朗外長與阿曼、沙烏地通話 討論荷莫茲海峽議題

中央社／ 德黑蘭28日綜合外電報導
伊朗國營電視台今天報導，外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）（圖）分別與阿曼及沙烏地阿拉伯外長通話，討論荷莫茲海峽相關議題。美聯社
伊朗國營電視台今天報導，外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）（圖）分別與阿曼及沙烏地阿拉伯外長通話，討論荷莫茲海峽相關議題。美聯社

伊朗國營電視台今天報導，外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）分別與阿曼及沙烏地阿拉伯外長通話，討論荷莫茲海峽相關議題。

法新社報導，阿拉奇與阿曼外長阿布塞迪（BadrAl-Busaidi）及沙烏地外長費瑟（Faisal bin Farhan AlSaud）通話。

伊朗國營媒體指出，通話期間，「他們強調必須加強合作，推進共同外交行動，以實現區域穩定，並消除美國攻擊行徑為荷莫茲海峽帶來的不安全局勢」。

自2月28日中東戰爭爆發以來，伊朗一直維持對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的控制，干擾這條關鍵水道的航運。

最近幾週，戰事已向外蔓延，波及沙烏地以及葉門叛軍「青年運動」（Houthi）。青年運動有伊朗在背後撐腰。

不過，該地區的敵對行動過去幾天已有所緩解。

伊朗 阿曼 荷莫茲海峽 美國

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