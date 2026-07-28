內唐亞胡見川普想談什麼？消息人士：帶新情報證明伊朗對談判心懷鬼胎

以色列總理內唐亞胡將在美東時間28日上午11時（台灣時間28日晚間11時）會晤美國總統川普，伊朗戰事及核計畫預料將成為主要談話議題。以方一名消息人士告訴紐約郵報，內唐亞胡預計將提供情報，顯示伊朗正在神祕的「鎬山」（Pickaxe Mountain）據點擴建核設施，並謊稱希望繼續和平談判。

「鎬山」位於納坦茲核設施附近的科朗山（Kolang Mountain）地下約91公尺處，長期被懷疑是伊朗核計畫的一部分。華爾街日報報導，以色列已發現證據，顯示上千台核離心機近日運抵「鎬山」，這是該設施自2020年動工以來首次有核離心機進駐。

隨著新一輪談判展開，川普上周末暫停對伊朗持續近兩周的轟炸行動。消息人士表示，內唐亞胡團隊將在會談期間提出伊朗最新核活動的證據，證明德黑蘭目前並未真誠談判。

過去一直沒有證據顯示「鎬山」從事核活動，川普也以此為由，在先前攻擊伊朗時未對該設施動手。他尤其曾試圖淡化當地出現活動的報導，上周還稱美國沒有任何相關資訊。不過，川普近來已暗示願意轟炸「鎬山」，據報美軍也準備發動地面行動，奪取據信封存在伊朗境內、重達數百磅的濃縮鈾。

消息人士補充，以色列也將提出證據，顯示伊朗已開始重建遭美軍多次空襲重創的飛彈和無人機計畫。這些情報將顯示，伊朗與美國進行停火談判期間，並未認真考慮放棄核野心或飛彈計畫。除了伊朗的可疑動向，內唐亞胡也將向川普簡報維持黎巴嫩和加薩停火的進展。